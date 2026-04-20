Odair Hellmann critica arbitragem em derrota do Athletico-PR para o Palmeiras: "Acabou com o jogo"

Odair Hellmann, técnico do Athletico-PR, não poupou críticas à arbitragem da partida contra o Palmeiras. O jogo terminou com a vitória palmeirense por 1 a 0 no Allianz Parque, em São Paulo. De acordo com o treinador, o árbitro Felipe Fernandes de Lima teria mudado sua postura após a expulsão de Murilo, zagueiro do Verdão.

"Na minha opinião, ele (árbitro) deu o pênalti certo e expulsou certo. Só que, depois da expulsão, ele parou o jogo. Ele acabou com o jogo. Porque não podia nem chegar próximo do jogador do Palmeiras que tinha falta", disse Odair.

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Hellmann finalizou acusando o juiz de "compensar" a expulsão de Murilo.

"Mas parece que, se expulsar o jogador do Palmeiras, fica uma dor no coração e aí tem que controlar a partida. O árbitro não tem que controlar a partida, ele tem que apitar a partida, e ele estava apitando bem. Então, não foi por isso que perdemos, mas estou te dando a minha observação, o jogo depois picotou", finalizou o técnico.

O Palmeiras abriu o placar da partida aos 15 minutos do primeiro tempo, com gol de Gustavo Gómez.

A expulsão de Murilo

Murilo foi expulso pelo árbitro Felipe Fernandes de Lima aos dois minutos do segundo tempo. O camisa 26 já havia sido punido com o cartão amarelo no primeiro tempo por falta em Viveros. Na etapa complementar, o zagueiro fez nova falta no colombiano, desta vez no meio-campo, e parou um contra-ataque, recebendo o segundo amarelo e, em seguida, o vermelho.

Pênalti anulado

Aos 39 minutos do segundo tempo de Palmeiras x Athletico-PR, o árbitro Felipe Fernandes de Lima marcou uma penalidade a favor do Furacão, mas foi chamado pelo VAR, reviu o lance no monitor e anulou a marcação. Na análise do árbitro de vídeo Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira, Viveros segurou o braço de Benedetti e, neste movimento, levou o zagueiro do Palmeiras ao chão junto dele.