Palmeiras tem semana em solo paulista com estreia na Copa do Brasil e duelo pelo Brasileiro

O Palmeiras terá dias corridos pela frente. Depois de vencer o Athletico-PR, o Verdão encara mais uma semana cheia, com dois compromissos em solo paulista no calendário. Primeiro, estreia na Copa do Brasil e, na sequência, volta a campo pelo Campeonato Brasileiro.

O Verdão ganhou do Athletico-PR por 1 a 0, no Allianz Parque, no último domingo, pela 12ª rodada do Brasileirão. O time inicia a semana mais líder do que nunca na Série A, com 29 pontos, e terá pela frente os jogos contra Jacuipense (Copa do Brasil) e Red Bull Bragantino (Série A). O lado positivo é que a delegação não precisará sair do estado de São Paulo.

O elenco alviverde terá três dias até o duelo de ida contra a Jacuipense, pela quinta fase da Copa do Brasil. O Palmeiras vive a expectativa de contar com o retorno de Paulinho, que não entra em campo desde agosto de 2025. Ele está em processo de recondicionamento físico após uma fratura por estresse na tíbia direita.

Depois de se preparar na Academia de Futebol, o Verdão recebe a Jacuipense na quinta-feira, a partir das 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Na última edição da Copa do Brasil, a equipe palmeirense se despediu nas oitavas de final.

Após a estreia na Copa do Brasil, o Palmeiras tem poucos dias para treinar antes de retornar aos gramados. O Alviverde deve trabalhar na Academia de Futebol apenas na sexta-feira e no sábado antes de enfrentar o Red Bull Bragantino, desta vez pelo Brasileirão.

A bola rola para Palmeiras e Red Bull Bragantino neste domingo, às 18h30, no gramado do Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

O Palmeiras pode ficar mais próximo de esvaziar o departamento médico nesta semana. Vitor Roque, recuperado de lesão, voltou aos gramados no último domingo. Já Paulinho vive a expectativa de retornar contra a Jacuipense, enquanto Jefté está na reta final da transição física. O único jogador ainda em tratamento é Piquerez, que passou por cirurgia no tornozelo direito.

Palmeiras pode superar série invicta

Com o resultado positivo contra o Athletico-PR, o Palmeiras alcançou o nono jogo de invencibilidade e igualou sua melhor série na atual temporada, conquistada inicialmente entre fevereiro e março deste ano. No atual recorte, o Verdão já soma sete vitórias e dois empates.

O Alviverde, então, entra nesta semana com a possibilidade de superar a sequência alcançada no começo do ano. Para isso, basta uma vitória ou até mesmo um empate contra a Jacuipense na Copa do Brasil.

Próximos jogos do Palmeiras

Palmeiras x Jacuipense (jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 23/04 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Red Bull Bragantino x Palmeiras (13ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 26/04 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)