Em treino fechado, Valentim esboça equipe titular para o Derby

O Palmeiras trabalhou na Academia de Futebol durante a ensolarada manhã desta quinta-feira. Sem a presença da imprensa, o técnico interino Alberto Valentim ensaiou a equipe que planeja colocar em campo para o confronto decisivo com o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro.

De acordo com informações publicadas pelo site oficial do Palmeiras, Valentim esboçou o provável time titular e, contra 11 atletas, trabalhou marcações, balanços, recomposições e bola aéreas, entre outras movimentações. Na parte final, os jogadores do setor ofensivo treinaram finalizações, enquanto outros bateram faltas e pênaltis.

O meio-campista Bruno Henrique, substituído por Jean contra o Cruzeiro, fica à disposição para o Derby após cumprir suspensão automática. O zagueiro colombiano Yerry Mina, inativo desde agosto, também deve ser relacionado para o duelo com o Corinthians.

O Palmeiras volta a treinar na Academia de Futebol durante a tarde desta sexta-feira, quando apenas o período de aquecimento será realizado diante da imprensa. Em sua entrevista coletiva, prevista para uma hora antes dos trabalhos, Alberto Valentim não deve dar pistas sobre a escalação.

O Derby, válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para as 17 horas (de Brasília) deste domingo, na arena de Itaquera, com torcida única. A sete rodadas do final, o Corinthians lidera com 59 pontos ganhos, cinco a mais que o Palmeiras.