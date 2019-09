Procurado em 2017, Mano Menezes é mais cotado para suceder Felipão

Com a demissão de Luiz Felipe Scolari devidamente anunciada, o Palmeiras trabalha em busca de um sucessor. Entre os nomes estudados pela diretoria encabeçada por Mauricio Galiotte, o mais cotado é Mano Menezes, já procurado pelo clube em 2017.

Em seu último trabalho, Mano Menezes comandou o Cruzeiro entre 2016 e 2019, conquistando a Copa do Brasil (2017 e 2018) e o Campeonato Mineiro (2018 e 2019). Desligado do time de Belo Horizonte desde o último dia 8 de agosto, o técnico já recebeu contato do Palmeiras.

O time alviverde, na primeira gestão de Maurício Galiotte, chegou a procurar por Mano Menezes em outubro 2017, após a saída de Cuca. Na ocasião, o técnico teve contato com o diretor de futebol Alexandre Mattos, mas resolveu ficar no Cruzeiro, o que levou o Palmeiras a manter Alberto Valentim.

Algo que não ajuda na possível chegada de Mano Menezes, ex-técnico da Seleção Brasileira, é sua identificação com o Corinthians, clube pelo qual ganhou a Série B (2008), a Copa do Brasil (2009) e o Campeonato Paulista (2009). Em 2008, inclusive, o time alvinegro lançou camisa com a inscrição “Sou Mano do Mano”.

Por meio de seus perfis em redes sociais, lembrando a passagem de Mano Menezes pelo Corinthians, torcedores palmeirenses já vêm reclamando da simples possibilidade de tê-lo como técnico. Outra crítica é sobre o estilo de jogo do também gaúcho, considerado retranqueiro por alguns.

No final de 2017, além de procurar Mano Menezes, o Palmeiras também considerou a possibilidade de contratar Abel Braga, à época no Fluminense. O experiente treinador, campeão carioca nesta temporada, deixou o Flamengo no último mês de maio, mas não aparece entre os mais cotados no Palestra Itália.