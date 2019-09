Palmeiras decide demitir técnico Luiz Felipe Scolari

A derrota contra o Flamengo, sofrida no último domingo, marcou o fim da terceira passagem do técnico Luiz Felipe Scolari pelo Palmeiras. Na noite desta segunda-feira, o clube presidido por Maurício Galiotte decidiu dispensar o técnico e os auxiliares Paulo Turra e Carlos Pracidelli.

Em nota, o Palmeiras oficializou a medida: “O clube reafirma seu respeito e admiração por toda a história do técnico Felipão no Palmeiras. Em relação a esta recente passagem, o Alviverde agradece por todo o trabalho e dedicação, que resultaram na conquista do Campeonato Brasileiro de 2018”.

Antes do jogo disputado no Estádio do Maracanã, Galiotte garantiu a permanência de todo o departamento de futebol. No entanto, o revés por 3 a 0 pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, com o Palmeiras dominado facilmente, fez o presidente mudar sua posição.

Anunciado pelo Palmeiras em junho de 2018, Felipão tinha contrato até o fim de 2020. Em 77 partidas, ele acumulou 46 vitórias, 21 empates e 10 derrotas, alcançando um aproveitamento de 68,8% dos pontos. No ponto alto de sua passagem, o técnico conduziu o time alviverde rumo ao título do Campeonato Brasileiro 2018.

Superado apenas por Oswaldo Brandão (585), Felipão termina com 485 jogos pelo Palmeiras (238 vitórias, 132 empates e 115 derrotas). Ele ganhou a Copa Mercosul 1998, a Copa do Brasil (1998 e 2012), a Copa Libertadores (1999), o Torneio Rio-São Paulo (2000) e o Campeonato Brasileiro (2018).

Há sete rodadas sem ganhar no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras caiu para a quinta colocação. Às 21 horas (de Brasília) deste sábado, pela 18ª rodada do torneio nacional, o time antes comandado por Felipão entra em campo para enfrentar o Goiás, no Estádio Serra Dourada.