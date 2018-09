Por final, Palmeiras tenta reverter vantagem do Cruzeiro em BH

Às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio do Mineirão, Palmeiras e Cruzeiro decidem uma vaga na final da Copa do Brasil. Para avançar à decisão do torneio nacional, o time alviverde precisa reverter a vantagem da equipe da casa, que ganhou por 1 a 0 no Allianz Parque.

Na última rodada do Campeonato Brasileiro, Luiz Felipe Scolari descansou a maioria de seus titulares e usou uma formação alternativa diante do Sport. Para tentar reverter a vantagem do Cruzeiro, o comandante não tem desfalques no time considerado ideal. O zagueiro Gustavo Gomez, como não foi inscrito, não pode jogar a Copa do Brasil.

“Sabemos a forma que o Cruzeiro atua e temos a nossa maneira de jogar. E não é porque estamos atrás que vamos sair como loucos e oferecer o que eles gostam, que é o contra-ataque. Não podemos dar espaços. Vamos fazer nosso jogo, mas sem nenhuma loucura”, afirmou Moisés.

Em sua terceira passagem pelo Palmeiras, Felipão acumula um retrospecto de 10 vitórias, dois empates e duas derrotas, ambas sofridas dentro do Allianz Parque. Fora de casa, ainda invicto, o experiente treinador gaúcho contabiliza cinco triunfos e duas igualdades.

Incertezas em Belo Horizonte

No Cruzeiro, o técnico Mano Menezes tem algumas dúvidas, já que Arrascaeta e Thiago Neves sofrem com problemas físicos. O primeiro sentiu lesão na coxa esquerda na 22º rodada do Campeonato Brasileiro, enquanto o segundo deixou o jogo contra o Boca Juniors com dores na coxa direita.

Sem ambos, Mano pode mudar o esquema. Robinho seria deslocado para jogar centralizado, ocupando a vaga de Thiago Neves. Na vaga de Arrascaeta, como tem sido de costume, Rafinha deve ser escalado. O treinador definiu ainda que Lucas Romero será a opção para a vaga de Edilson, suspenso.

“Estou pronto. Não sei se o Mano vai me colocar ali caso eles não joguem, porque o nosso lado direito está legal”, disse Robinho, misterioso. “Acho que eles vão jogar. Espero, na verdade. Se eles não jogarem, quem entrar vai ter que dar conta do recado”, completou.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X PALMEIRAS

Data: 26 de setembro de 2018, quarta-feira

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Wagner Magalhães (Fifa)

Assistentes: Rodrigo Correa (Fifa) e Kleber Lúcio Gil (Fifa)

CRUZEIRO: Fábio; Lucas Romero, Léo, Dedé e Egídio; Henrique, Lucas Silva, Thiago Neves e Robinho; Rafinha e Barcos

Técnico: Mano Menezes

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés; Dudu, Willian e Borja

Técnico: Felipão

