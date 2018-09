Contra o Cruzeiro, Felipão busca 11ª final como técnico do Palmeiras

Às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio do Mineirão, o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro, pela semifinal da Copa do Brasil. Em Belo Horizonte, o experiente técnico Luiz Felipe Scolari tenta a classificação para sua 11ª final no comando do time alviverde.

Superado apenas por Oswaldo Brandão, Felipão é o segundo técnico que mais dirigiu o clube fundado em 1914 com um total de 422 partidas (202 vitórias, 113 empates e 107 derrotas). Em três passagens (1997-2000, 2010-2012 e 2018), o treinador acumula cinco títulos em 10 finais.

Felipão conquistou a Copa do Brasil 1998, a Copa Mercosul 1998, a Copa Libertadores 1999, o Torneio Rio-São Paulo 2000 e a Copa do Brasil 2012. O técnico gaúcho ainda perdeu as finais do Campeonato Brasileiro 1997, do Campeonato Paulista 1999, do Mundial Interclubes 1999, da Copa Mercosul 1999 e da Copa Libertadores 2000.

Diante do Cruzeiro, Felipão deve mandar a campo a seguinte formação: Weverton; Mayke, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés; Dudu, Willian e Borja. O zagueiro Gustavo Gomez, que não foi inscrito na Copa do Brasil, é desfalque certo em Belo Horizonte.

O último ensaio do Palmeiras antes da semifinal será realizado nas dependências do centro de treinamento do América-MG. Em busca de sua 11ª final pelo clube alviverde, Felipão fará os ajustes derradeiros sem a presença da imprensa, como de costume.