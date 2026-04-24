Palmeiras se reapresenta e inicia preparação para duelo contra o Bragantino

Após a vitória por 3 a 0 contra o Jacuipense no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil na última quinta-feira, o Palmeiras se reapresentou na manhã desta sexta. O Alviverde foca agora no duelo contra o Bragantino pelo Brasileirão, que será no Cícero de Souza Marques, no próximo domingo.

Bom dia, torcida que canta e vibra! ☀️💚 pic.twitter.com/IGVNQvjEOb — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 24, 2026

O treino

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na última partida fizeram atividades regenerativas na Academia de Futebol e não foram para o gramado. O restante do elenco treinou a parte técnica, com dinâmicas de marcação, campo reduzido e posse de bola. O atacante Paulinho deu continuidade ao cronograma de recondicionamento físico e participou de parte da atividade.

Enquanto isso, o atacante Vitor Roque, que teve lesão constatada no tornozelo esquerdo, não foi ao campo.

Jogo de seis pontos

No domingo, às 18h30 (de Brasília), Palmeiras e Bragantino se enfrentam no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alviverde busca a vitória para seguir embalado na competição e para tentar manter (ou aumentar) a vantagem de seis pontos em relação ao segundo colocado Flamengo.

Próximo jogo do Palmeiras