Sosa faz dois, Palmeiras vence Jacuipense e encaminha vaga às oitavas da Copa do Brasil

O Palmeiras encaminhou a vaga às oitavas de final da Copa do Brasil na noite desta quinta-feira. Com dois gols de pênalti de Ramón Sosa e um de Felipe Anderson, o Verdão venceu o Jacuipense-BA por 3 a 0, no Allianz Parque, em duelo válido pela ida da quinta fase da competição.
A equipe comandada por Abel Ferreira jogou com um a mais desde os 36 minutos do primeiro tempo e dominou todo o jogo, que teve Sosa como destaque. Além das duas bolas na rede, teve outros dois gols anulados durante a partida.
Situação do confronto
Com este resultado, o Verdão joga apenas pelo empate no jogo de volta, marcado para acontecer no dia 13 de maio. A bola rola para Jacuipense e Palmeiras às 21h30 (de Brasília), no Estádio do Café, em Londrina (PR). Até lá, o Verdão vai virando a chave para a disputa do Brasileiro e da Libertadores.
📋 Resumo do jogo
🟢⚪ PALMEIRAS 3 x 0 JACUIPENSE-BA🔴⚪
🏆 Competição: Copa do Brasil (5ª fase - jogo de ida)
🏟️ Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
📅 Data: 23 de abril de 2026 (quinta-feira)
⏰ Horário: às 19h30 (de Brasília)
🟨 Cartões amarelos: Lucas Evangelista (Palmeiras); David Santana, Vicente Reis, Railon (Jacuipense)
🟥 Cartões vermelhos: JP Talisca (Jacuipense)
Arbitragem
Árbitro: Marcelo de Lima Henrique
Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Renan Aguiar da Costa
VAR: Philip Georg Bennett
Gols
⚽ Ramón Sosa, aos 9' do 1°T (Palmeiras)
⚽ Felipe Anderson, aos 53' do 1°T (Palmeiras)
⚽ Ramón Sosa, aos 9' do 2°T (Palmeiras)
🟢⚪ Palmeiras
Carlos Miguel; Khellven, Bruno Fuchs, Murilo e Arthur (Jefté); Marlon Freitas (Andreas Pereira), Lucas Evangelista, Mauricio (Jhon Arias) e Felipe Anderson; Sosa (Flaco López) e Vitor Roque (Luighi).
Técnico: Abel Ferreira
🔴⚪ Jacuipense-BA
Marcelo; JP Talisca, Railon e Weverton (Jhones); David Santana, Thiago (Gustavo Pereira), Vinícius Amaral e Vicente Reis (Geferson); Thiaguinho Martins (Gabriel Pereira), Thiaguinho e Pedro Henrique (João Pedro).
Técnico: Rodrigo Ribeiro
Como foi o jogo?
Primeiro tempo
O Palmeiras abriu o placar aos nove minutos. Sosa tabelou com Felipe Anderson pela esquerda, o camisa 7 acionou Mauricio, que achou bom passe para Sosa. O paraguaio foi derrubado na área, e o árbitro marcou o pênalti. Na cobrança, ele bateu no canto direito de Marcelo e fez 1 a 0 para o Verdão. Aos 12, Arthur cruzou na área, buscando Sosa, pelo alto, mas JP Talisca fez o corte e mandou para escanteio, tirando o perigo.
Antes dos 20 minutos, o Palmeiras perdeu Vitor Roque, com dores no tornozelo esquerdo após um carrinho de Vicente Reis. O Verdão chegou a fazer o segundo gol aos 32. Khellven lançou na área, Sosa dominou e bateu de primeira entre o goleiro e a trave. Contudo, a arbitragem anulou o tento, apontando um toque no braço do paraguaio. Aos 36, JP Talisca deu um carrinho em Lucas Evangelista e foi expulso.
O árbitro marcou mais um pênalti a favor do Verdão aos 40 minutos. Felipe Anderson cruzou na área, e Marcelo de Lima Henrique entendeu que a bola havia batido no braço de Weverton. Contudo, após revisão do VAR, viu que a bola desviou no rosto do atleta. Minutos depois, Sosa chegou a balançar a rede novamente, mas dessa vez estava impedido. Nos acréscimos, o Verdão ampliou, valendo.
Após tentativas de Mauricio e Luighi, a bola rebateu na defesa da Jacuipense e sobrou para Felipe Anderson, na entrada da área. O camisa 7 bateu para o gol e viu a bola desviar na defesa para enganar Marcelo e morrer no fundo das redes.
Segundo tempo
O Palmeiras voltou mantendo o domínio no segundo tempo e, aos três minutos, já tinha criado duas chances de abrir o placar, com Sosa, de cabeça, e depois com Marlon Freitas, que bateu da entrada da área para defesa do goleiro. O Verdão seguiu pressionando e, logo depois, Maurício lançou Sosa, que tocou para Luighi concluir para o gol, mas a defesa tirou e o goleiro ficou com a bola.
Sosa fez o terceiro gol do Palmeiras aos nove minutos. Arthur foi derrubado por Vinícius Amaral e o Verdão ganhou mais um pênalti, convertido pelo paraguaio. Por volta dos 20 minutos, o Verdão desperdiçou a chance de marcar mais um. Khellven cruzou para Sosa, que, por pouco, não conseguiu concluir para o gol.
O Palmeiras seguiu em cima do Jacuipense e teve boas chances com Luighi e Flaco López. O primeiro cabeceou após cruzamento de Felipe Anderson e mandou para fora. Logo depois, o argentino recebeu de Arias de frente para o gol e finalizou. Contudo, a bola desviou na defesa e passou raspando a trave.
Nos acréscimos, Andreas mandou a bola na área, Luighi desviou, e Flaco López ficou com a sobra. O atacante ajeitou de cabeça e arriscou de bicicleta. Marcelo estava atento ao lance e fez grande defesa para evitar o quarto gol do Palmeiras.
Próximos jogos
Palmeiras
Jogo: Red Bull Bragantino x Palmeiras
Competição: Campeonato Brasileiro (13ª rodada)
Data e horário: 26 de abril de 2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília)
Local: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
Jacuipense-BA
Jogo: Jacuipense x Atlético-BA
Competição: Série D do Campeonato Brasileiro (4ª rodada)
Data e horário: 26 de abril de 2026 (domingo), às 16h (de Brasília)
Local: Estádio Eliel Martins, em Riachão do Jacuípe (BA)