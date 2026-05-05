Palmeiras anuncia saída da Libra; veja detalhes

O Palmeiras não faz mais parte da Libra (Liga do Futebol Brasileiro). O clube anunciou na tarde desta terça-feira sua saída do bloco, alegando divergências em relação ao papel desempenhado pelo grupo ao longo dos últimos anos. Esse desejo já havia sido revelado anteriormente pela presidente Leila Pereira.

Em nota oficial, o clube afirmou que participou de forma "ativa e propositiva" das discussões desde 2022, quando se iniciaram as tratativas para a criação de uma liga unificada no país. À época, a diretoria entendia o projeto como um passo importante para a organização e o fortalecimento do futebol nacional.

Contudo, apesar de reconhecer avanços, como o acordo vigente de direitos de transmissão de TV, o Palmeiras destacou que o processo foi marcado por atitudes consideradas "egoístas" e até "predatórias", o que, na visão do clube, comprometeu a construção de um modelo coletivo de gestão e governança.

O Palmeiras entende que a Libra se distanciou de seus própósitos iniciais e passou a ser um grupo heterogêneo focado em interesses individuais.

E agora?

Após justificar sua saída, o Palmeiras esclareceu que isso não significa adesão a outra liga ou grupo. Neste momento, o clube pretende acompanhar as discussões sobre a possível criação de uma liga estruturada no âmbito institucional da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

No início de abril, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou uma reunião inaugural com representantes dos clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro e das federações estaduais para iniciar o debate sobre a criação de uma liga nacional, situação que agradou a diretoria do clube alviverde.

"Achei uma iniciativa muito interessante: a CBF reuniu todos os clubes, falando da importância de os clubes se unirem para que no futruo possa se organizar um campeonato. Mas, a CBF vai estar envolvida. Sem ela, não vai sair. Precisa da CBF, porque cada clube quer uma coisa diferente. Tem clube se achando o Real Madrid das Américas", disse Leila Pereira em entrevista recente ao Palmeiras Cast.

Por fim, o clube afirmou que segue aberto ao diálogo e disposto a contribuir com iniciativas que promovam a evolução estrutural no futebol brasileiro.

Confira a nota oficial do Palmeiras

"A Sociedade Esportiva Palmeiras comunica que formalizou nesta terça-feira (5) a decisão de se retirar da LIBRA (Liga do Futebol Brasileiro), por divergências relacionadas ao papel desempenhado atualmente pelo bloco.

Desde as tratativas iniciais, em 2022, o clube participou de forma ativa e propositiva das discussões voltadas à construção de uma liga unificada, convicto de que tal iniciativa representaria um avanço significativo na organização e no fortalecimento do futebol nacional.

É inegável que o bloco obteve conquistas, entre elas o acordo vigente pelos direitos de transmissão na TV. Ao longo desse processo, contudo, atitudes egoístas – quando não predatórias – inviabilizaram a coesão necessária para a criação de um modelo compartilhado de gestão e governança.

Desse modo, a LIBRA acabou por se distanciar de seus propósitos originais, consolidando-se, na prática, como um grupo heterogêneo dedicado a tratar exclusivamente de interesses individuais.

A saída da LIBRA não implica adesão do Palmeiras a qualquer outra associação representativa. O clube opta, neste momento, por acompanhar os próximos passos da possível estruturação de uma liga, conduzida no âmbito institucional da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Seguimos abertos ao diálogo e dispostos a contribuir por meio de medidas que possam efetivamente promover a evolução estrutural de que o futebol nacional necessita".