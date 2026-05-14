Atuações do Palmeiras: Felipe Anderson comanda vitória, e laterais destoam

O Palmeiras venceu o Jacuipense na noite da última quarta-feira com autoridade e aplicou uma goleada por 4 a 1 para confirmar a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Em uma boa atuação coletiva, Felipe Anderson foi o dono do jogo, com um gol e duas assistências.

O camisa 7 fez boa jogada, driblando a marcação para deixar Mauricio em condições de abrir o placar aos 22 minutos. Logo na sequência, o meia-atacante deixou o dele e, ainda antes do intervalo, deu mais uma assistência para Erick Belé. Ele ditou o ritmo do jogo, com boas chances criadas e passes decisivos.

Base domina

Com uma equipe quase toda reserva, o Palmeiras teve muitos jovens da base em campo. Entre os titulares, estavam Benedetti, Erick Belé e Luighi. Belé foi destaque no primeiro tempo, mas caiu de produção no segundo. Ele deu trabalho para a defesa do Jacuipense, tabelando com Felipe Anderson na direita.

Já Luighi teve mais momentos de oscilações. O camisa 31 perdeu chance de abrir o placar no começo do jogo, mas depois se redimiu. Ele sofreu o pênalti e converteu a cobrança, anotando o quarto gol palmeirense. Na reta final, perdeu a bola que originou o contra-ataque que acabou com o gol do Jacuipense. Benedetti, por sua vez, não teve trabalho defensivamente e arriscou um bom chute no fim, obrigando o goleiro a fazer boa defesa.

No decorrer da partida, ainda entraram Luis Pacheco, Larson e Riquelme Fillipi. Este último entrou cheio de gás e quase marcou.

Laterais destoam

Por sua vez, os laterais Khellven e Jefté destoaram dos demais. Nenhum deles comprometeu, mas ambos passaram sem brilho. Khellven apareceu apoiando o ataque, mas não conseguiu contribuir muito. Enquanto Jefté levou um chapéu logo no primeiro tempo, mas se recuperou e fez o básico.

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