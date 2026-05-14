Erick Belé marca pela primeira vez no profissional e manda recado a coordenador da base do Palmeiras

Erick Belé teve uma noite de quarta-feira especial, vestindo a camisa do Palmeiras. Titular na goleada por 4 a 1 sobre o Jacuipense, o atacante de 19 anos marcou seu primeiro gol pelo profissional, em duelo de volta da quinta fase da Copa do Brasil, disputado no Estádio do Café, em Londrina (PR).

Desde os 11 anos na base do Palmeiras, Belé comemorou o feito e aproveitou o momento para agradecer o apoio de João Paulo Sampaio, coordenador das categorias de base do clube.

"Muito feliz por ter marcado meu primeiro gol no profissional. É uma sensação única para nós que viemos da base. Obrigada, João Paulo (Sampaio), desde a base está nos apoiando, ajudando. Somente agradecer a ele também", disse em entrevista ao Amazon Prime Video.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Erick Belé chegou ao Palmeiras em 2018 e assinou seu primeiro contrato profissional em 2023, quando completou 16 anos. Em 2022, o meia-atacante foi o artilheiro do Paulista sub-15, com 19 gols marcados. Pelo sub-17, seguiu se destacando e marcou presença na Seleção Brasileira da categoria. Ele também soma convocações para a equipe nacional sub-20.

Ele estreou pelo time principal do Palmeiras em outubro de 2025, na vitória por 4 a 1 sobre o Juventude, pelo Campeonato Brasileiro. Ao todo, ele disputou seis jogos pela equipe de Abel Ferreira, quatro neste ano, sendo dois como titular. Embora seja presença frequente nos treinos e no banco durante os jogos da equipe profissional, ele ainda divide as atenções com o sub-20.

"O Belé é um jogador que já trinou conosco no ano passado, e neste ano está mais presente na equipe principal. Faz parte do nosso elenco e quando entendemos que há espaço, pode jogar. Quando olhamos para esse tipo de jogador, temos que olhar para ao que é a visão da presidente, metodologia de treino da equipe pricipal e todo trabalh da base, feito pelo João Paulo e todos os treinadores", declarou Abel após o jogo.

Camisa 10 na base, disputou nove jogos pelo sub-20 neste ano, oito como titular. Seu último jogo no time de Allan Barcellos foi no dia 22 de abril, no empate por 2 a 2 com o Vasco, duelo no qual ele acabou expulso.

No último ano, renovou seu contrato com o Palmeiras até o fim de 2028.

Próximo jogo do Palmeiras

Jogo: Palmeiras x Cruzeiro

Competição: Campeonato Brasileiro (16ª rodada)

Data e horário: 16 de maio de 2026 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Arena Crefisa Barueri, em Barueri (SP)