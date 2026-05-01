Leila diz que liga precisa da CBF e revela objetivo de tirar o Palmeiras da Libra: "Perdeu a essência"

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, está insatisfeita com os rumos tomados pela Liga do Futebol Brasileiro (Libra) e deseja retirar o clube do bloco. Para ela, como revelou em entrevista ao Palmeiras Cast, a organização "perdeu completamente o seu objetivo e a sua essência".

Fundada em 2022, a Libra é um dos principais blocos criados para negociar direitos de transmissão e discutir a organização do futebol brasileiro. Atualmente, entre os clubes da Série A, fazem parte do grupo Bahia, Flamengo, Grêmio, Red Bull Bragantino, São Paulo e Vitória.

"O objetivo do Palmeiras é sair da Libra. Não é que o Palmeiras vá migrar para a FFU (Futebol Forte União). Eu vou aguardar os próximos passos da futura liga organizada pela CBF. Porque, hoje, a Libra perdeu completamente o seu objetivo e a sua essência", declarou a mandatária.

"Assim que eu me tornei presidente do Palmeiras, em 2022, alguns clubes se reuniram aqui em São Paulo com o objetivo de formar uma liga única, a Libra, para organizar o Campeonato Brasileiro. Acho que eu estava muito romântica. Pensei que, com aquela reunião, conseguiríamos organizar um campeonato juntos. Doce engano, doce ilusão", desabafou.

Leila diz que liga precisa da CBF

No início de abril, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou uma reunião inaugural com representantes dos clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro e das federações estaduais para iniciar o debate sobre a criação de uma liga nacional.

"É impossível, do jeito que está, os dois blocos (Libra e FFU) se unirem novamente para organizar juntos um campeonato. Tanto é que eu nem participo mais das reuniões. Não suporto reunião em que não se decide absolutamente nada. Quando sai de lá, o que tira? Nada", afirmou.

"Achei uma iniciativa muito interessante: a CBF reuniu todos os clubes, falando da importância de os clubes se unirem para que no futruo possa se organizar um campeonato. Mas, a CBF vai estar envolvida. Sem ela, não vai sair. Precisa da CBF, porque cada clube quer uma coisa diferente. Tem clube se achando o Real Madrid das Américas", alfinetou.

Desavença com o Flamengo

Em setembro de 2025, o Flamengo obteve uma liminar no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que travou o repasse de R$ 77 milhões referente a uma das parcelas do contrato firmado entre os clubes da Libra e a TV Globo sobre os ganhos com a audiência. A decisão gerou revolta do Verdão e outros clubes.

A Libra tem acordo com a emissora para a transmissão do Campeonato Brasileiro de 2025 a 2029. Leila pontuou que este acordo foi o único ponto interessante da reunião entre os clubes.

"Ninguém se entendia. Cada um querendo puxar mais para o seu lado, um querendo ganhar mais do que o outro, e numa liga assim não dá. É imposível. Então, tranformou-se em duas ligas que, na verdade, são dois blocos econômicos para negociar direitos de transmissão. Até que foi interessante, os clubes da Libra negociaram a renovação do contrato com a TV Globo, mas ficou nisso", pontuou.