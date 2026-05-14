Abel elogia reservas do Palmeiras após goleada e se desculpa por gesto na Libertadores: "Foi um erro"

Abel Ferreira elogiou a atuação dos reservas do Palmeiras, que golearam o Jacuipense por 4 a 1 na noite de quarta-feira, resultado que carimbou a vaga do Verdão às oitavas de final da Copa do Brasil. Após o duelo disputado no Estádio do Café, em Londrina (PR), o treinador avaliou que o time fez o jogo ficar fácil e também se desculpou pela polêmica do gesto obsceno a Flaco López, em duelo pela Libertadores, na última semana.

"Quem jogou hoje tem sido os jogadores que mais treinam. Os que mais jogam praticamente só recuperam. E estes que viram a jogar hoje são os que mais treinam. Fico muito feliz, porque às vezes não é fácil ser treinador. O mais difícil para mim é escolher jogadores e deixar os que eu gosto fora, que sei o quanto trabalham para ter uma oportunidade. Eles fizeram o jogo que fizeram. Um jogo que o tornamos fácil", elogiou.

"Já tínhamos jogado em casa contra eles e foi difícil. Acho que os meus jogadores, sobretudo os que têm jogado menos, tiveram um bom desempenho, fizeram bom jogo, desfrutaram de jogar futebol, com entusiasmo, responsabilidade e critério. Fizeram um belíssimo jogo, parabéns para eles, e às vezes não é fácil, são jogadores que jogam menos. Eles sabem que têm minha admiração, meu carinho e respeito. Foi bom para eles e para nós fazermos um jogo como este", seguiu.

Os gols do Palmeiras foram marcados por Mauricio, Felipe Anderson, Erick Belé e Luighi, de pênalti. Além de balançar a rede, o camisa 7 ainda deu duas assistências.

Abel se desculpa por gesto obsceno a Flaco López

O treinador palmeirense se envolveu em polêmica na última semana ao mostrar o dedo do meio durante a vitória por 2 a 0 sobre o Sporting Cristal, pela Libertadores. Logo após o duelo no Peru, o treinador admitiu que foi direcionado a Flaco López. A Conmebol, porém, abriu o Processo Disciplinar contra o português.

Ele aproveitou o espaço na coletiva após o duelo contra o Jacuipense para se desculpar pelo gesto. Apesar de dizer que não foi uma provocação, ele admitiu o erro.

"Pedir desculpa pelo gesto que fiz no último jogo. Não foi para provocar ninguém, mas a imagem foi tão fechada que queria pedir desculpa pelo meu gesto. Foi um erro, mesmo sem querer provocar ninguém. O treinador do Palmeiras tem que entender que é muito mais que um treinador de futebol e, por isso, reconhecer meu erro que cometi no último jogo", declarou.

Situação do Palmeiras

Garantido nas oitavas de final, o Palmeiras aguarda seu adversário da próxima fase, que será definido por sorteio, a ser realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ainda sem data e horário definidos. De acordo com a tabela básica, os duelos de ida e volta das oitavas devem acontecer nas semanas dos dias 1° e 6 de agosto.

Agora, a equipe de Abel Ferreira vira a chave para a disputa do Brasileirão. Neste sábado, enfrenta o Cruzeiro, tentando manter a vantagem na liderança da competição.

Próximo jogo

Jogo: Palmeiras x Cruzeiro

Competição: Campeonato Brasileiro (16ª rodada)

Data e horário: 16 de maio de 2026 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Arena Crefisa Barueri, em Barueri (SP)

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