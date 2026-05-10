Com um a mais, Palmeiras tem gol anulado e só empata contra o Remo

Imagem ilustrativa para a matéria
(Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
Thais Bueno Cirino foto de perfil

Por Thais Bueno Cirino em São Paulo, SP

Publicado 10/05/2026 às 19:40 • Atualizado 10/05/2026 às 19:59

Sob chuva, o Palmeiras terminou o jogo com um homem a mais após a expulsão de Zé Roberto, mas não saiu do empate em 1 a 1 com o Remo neste domingo, no Mangueirão, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Alef Manga abriu o placar no primeiro minuto, e Sosa deixou tudo igual para o Verdão. Na reta final, Bruno Fuchs marcou o da virada do time palmeirense. A partida chegou a ter um atraso de mais uma de hora após a forte chuva que atingiram Belém do Pará.

Situação na tabela

Com o resultado, o Palmeiras chega ao 15º jogo de invencibilidade, alcança os 34 pontos e se mantém na liderança do Campeonato Brasileiro. O Verdão, entretanto, pode ver o Flamengo se aproximar na ponta da tabela. O Rubro-Negro enfrenta o Grêmio, neste momento, fora de casa. O Remo, por sua vez, soma 19 pontos e segue na vice-lanterna da tabela.

FICHA TÉCNICA
🔵 REMO 1 x 1 PALMEIRAS 🟢

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro (15ª rodada)
🏟️ Local: Mangueirão, em Belém (PA)
📅 Data: 10 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 17h40 (de Brasília)
🟨 Cartões amarelos: Marcelo Rangel (Remo) / Jefté e Allan (Palmeiras)
🟥 Cartões vermelhos: Zé Ricardo, aos 26' do 2ºT (Remo)

Arbitragem

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Michael Stanislau (RS)
VAR: Rafael Traci (SC)

GOLS

  • ⚽ Alef Manga, aos 1' do 1ºT (Remo)
  • ⚽ Sosa, aos 23' do 1ºT (Palmeiras)

Escalações

REMO: Marcelo Rangel; Marcelinho (Giovanni Pavani), Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Welison (Leonel Picco), Patrick (Diego Hernández) e Zé Ricardo; Yago Pikachu (Matheus Alexandre), Jajá e Alef Manga (Gabriel Poveda).
Técnico: Léo Condé

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Giay (Bruno Fuchs), Gustavo Gómez, Murilo e Jefté (Khellven); Marlon Freitas, Andreas Pereira (Lucas Evangelista), Allan (Maurício) e Jhon Arias (Paulinho); Sosa e Flaco López.
Técnico: João Martins (auxiliar)

Como foi o jogo?

O Remo começou em cima do Palmeiras e abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo. Pikachu ajeitou para Alef Manga, que bateu cruzado da entrada da área e superou Carlos Miguel, para delírio da torcida no Mangueirão. Aos 14 minutos, o Remo quase ampliou. Pikachu lançou Jajá, que invadiu a área e finalizou cruzado para defesa do goleiro do Verdão.

Com 16 minutos, o Palmeiras quase deixou tudo igual. Flaco López escorou de cabeça e Sosa saiu cara a cara com Marcelo Rangel. O paraguaio tentou a cavadinha, mas o goleiro do Remo defendeu. Na sequência, Gómez cabeceou e Marcelo Rangel fez a defesa. Após sobra no bate e rebate, Murilo concluiu a gol, e o arqueiro salvou o Remo novamente. Aos 20 minutos, Sosa cruzou e Flaco López cabeceou para defesa de Rangel.

Aos 23 minutos, depois da pressão, o Verdão enfim abriu o placar. Allan enfiou bola para Sosa, e a zaga do Remo não cortou. O atacante finalizou da entrada da área e a bola desviou, tirando qualquer chance de Marcelo Rangel. Com 44 minutos, Arias cruzou para dentro da área e Marcelo Rangel espalmou.

Segundo tempo

Com um minuto do segundo tempo, o Remo quase marcou. Patrick foi carregando, tirou a marcação, invadiu a área e finalizou, mas Carlos Miguel defendeu. Após a cobrança de escanteio, a bola sobrou com Mayk, que cruzou para cabeceio de Marcelinho no travessão.

Aos 20 minutos, Flaco López arriscou de fora da área e mandou por cima do gol. Com 26 minutos, o Palmeiras ficou com um jogador a mais. Zé Ricardo acertou as costas de Andreas Pereira com o joelho e Rafael Klein mostrou o amarelo. Após revisão no VAR, porém, o árbitro mostrou o cartão vermelho. Com 30 minutos, o Remo chegou com Jajé, que invadiu a área e bateu direto, vendo ela passar muito perto do gol.

Com 49 minutos, o Palmeiras virou o jogo no Mangueirão. Sosa cobrou escanteio, a bola bateu no braço de Flaco López e sobrou com Bruno Fuchs, que estufou as redes de dentro da pequena área. Após ser chamado ao VAR, Rafael Klein identificou o toque no braço de Flaco e anulou o gol. No último minuto, Evangelista chutou de dentro da área, mas pegou mal e mandou por cima do gol.

Próximos jogos

REMO 🔵

  • Remo x Bahia (jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil)
  • Data e horário: 13/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Mangueirão, em Belém (PA)

PALMEIRAS 🟢⚪

  • Jacuipense x Palmeiras (jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil)
  • Data e horário: 13/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio do Café, em Londrina (PR)

