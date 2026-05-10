Com um a mais, Palmeiras tem gol anulado e só empata contra o Remo

Sob chuva, o Palmeiras terminou o jogo com um homem a mais após a expulsão de Zé Roberto, mas não saiu do empate em 1 a 1 com o Remo neste domingo, no Mangueirão, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Alef Manga abriu o placar no primeiro minuto, e Sosa deixou tudo igual para o Verdão. Na reta final, Bruno Fuchs marcou o da virada do time palmeirense. A partida chegou a ter um atraso de mais uma de hora após a forte chuva que atingiram Belém do Pará.
Situação na tabela
Com o resultado, o Palmeiras chega ao 15º jogo de invencibilidade, alcança os 34 pontos e se mantém na liderança do Campeonato Brasileiro. O Verdão, entretanto, pode ver o Flamengo se aproximar na ponta da tabela. O Rubro-Negro enfrenta o Grêmio, neste momento, fora de casa. O Remo, por sua vez, soma 19 pontos e segue na vice-lanterna da tabela.
FICHA TÉCNICA
🔵⚪ REMO 1 x 1 PALMEIRAS 🟢⚪
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro (15ª rodada)
🏟️ Local: Mangueirão, em Belém (PA)
📅 Data: 10 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 17h40 (de Brasília)
🟨 Cartões amarelos: Marcelo Rangel (Remo) / Jefté e Allan (Palmeiras)
🟥 Cartões vermelhos: Zé Ricardo, aos 26' do 2ºT (Remo)
Arbitragem
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Michael Stanislau (RS)
VAR: Rafael Traci (SC)
GOLS
- ⚽ Alef Manga, aos 1' do 1ºT (Remo)
- ⚽ Sosa, aos 23' do 1ºT (Palmeiras)
Escalações
REMO: Marcelo Rangel; Marcelinho (Giovanni Pavani), Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Welison (Leonel Picco), Patrick (Diego Hernández) e Zé Ricardo; Yago Pikachu (Matheus Alexandre), Jajá e Alef Manga (Gabriel Poveda).
Técnico: Léo Condé
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Giay (Bruno Fuchs), Gustavo Gómez, Murilo e Jefté (Khellven); Marlon Freitas, Andreas Pereira (Lucas Evangelista), Allan (Maurício) e Jhon Arias (Paulinho); Sosa e Flaco López.
Técnico: João Martins (auxiliar)
Como foi o jogo?
O Remo começou em cima do Palmeiras e abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo. Pikachu ajeitou para Alef Manga, que bateu cruzado da entrada da área e superou Carlos Miguel, para delírio da torcida no Mangueirão. Aos 14 minutos, o Remo quase ampliou. Pikachu lançou Jajá, que invadiu a área e finalizou cruzado para defesa do goleiro do Verdão.
Com 16 minutos, o Palmeiras quase deixou tudo igual. Flaco López escorou de cabeça e Sosa saiu cara a cara com Marcelo Rangel. O paraguaio tentou a cavadinha, mas o goleiro do Remo defendeu. Na sequência, Gómez cabeceou e Marcelo Rangel fez a defesa. Após sobra no bate e rebate, Murilo concluiu a gol, e o arqueiro salvou o Remo novamente. Aos 20 minutos, Sosa cruzou e Flaco López cabeceou para defesa de Rangel.
Aos 23 minutos, depois da pressão, o Verdão enfim abriu o placar. Allan enfiou bola para Sosa, e a zaga do Remo não cortou. O atacante finalizou da entrada da área e a bola desviou, tirando qualquer chance de Marcelo Rangel. Com 44 minutos, Arias cruzou para dentro da área e Marcelo Rangel espalmou.
Segundo tempo
Com um minuto do segundo tempo, o Remo quase marcou. Patrick foi carregando, tirou a marcação, invadiu a área e finalizou, mas Carlos Miguel defendeu. Após a cobrança de escanteio, a bola sobrou com Mayk, que cruzou para cabeceio de Marcelinho no travessão.
Aos 20 minutos, Flaco López arriscou de fora da área e mandou por cima do gol. Com 26 minutos, o Palmeiras ficou com um jogador a mais. Zé Ricardo acertou as costas de Andreas Pereira com o joelho e Rafael Klein mostrou o amarelo. Após revisão no VAR, porém, o árbitro mostrou o cartão vermelho. Com 30 minutos, o Remo chegou com Jajé, que invadiu a área e bateu direto, vendo ela passar muito perto do gol.
Com 49 minutos, o Palmeiras virou o jogo no Mangueirão. Sosa cobrou escanteio, a bola bateu no braço de Flaco López e sobrou com Bruno Fuchs, que estufou as redes de dentro da pequena área. Após ser chamado ao VAR, Rafael Klein identificou o toque no braço de Flaco e anulou o gol. No último minuto, Evangelista chutou de dentro da área, mas pegou mal e mandou por cima do gol.
Próximos jogos
REMO 🔵⚪
- Remo x Bahia (jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil)
- Data e horário: 13/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
- Local: Mangueirão, em Belém (PA)
PALMEIRAS 🟢⚪
- Jacuipense x Palmeiras (jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil)
- Data e horário: 13/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
- Local: Estádio do Café, em Londrina (PR)