Palmeiras ironiza diretor do Flamengo após fala sobre "clubes chorões": "Parabéns pela autocrítica"

O Palmeiras ironizou as declarações de José Boto, diretor de futebol do Flamengo, após o dirigente se referir a "clubes chorões profissionais" ao tratar das críticas pelo pedido de adiamento do clássico contra o Fluminense, que aconteceu por pedido do Rubro-Negro.

Em seu perfil no X, o Palmeiras publicou o vídeo da declaração de Boto e complementou com a legenda: "Parabéns pela autocrítica", além de um emoji de aplauso.

O vídeo publicado pelo Verdão também contém sequência de trechos de entrevistas em que o treinador reclama de decisões da arbitragem contra o Flamengo.

Manifestação do Palmeiras

A decisão da CBF, somada à do STJD pela suspensão a Abel, culminou em protesto do Palmeiras, que não teve nenhuma manifestação de algum representante da comissão técnica após o clássico de domingo. O clube, inclusive, manifestou sua insatisfação com uma nota oficial questionando as decisões dos órgãos.

O que disse Boto?

Boto concedeu entrevista à Flamengo TV antes da vitória sobre o Fluminense, no domingo, no Maracanã. O clássico estava marcado para acontecer no sábado, mas a CBF acatou o desejo do Flamengo, que alegou problemas logísticos no retorno ao Brasil após a estreia na Libertadores, contra o Cusco, do Peru.

"Primeiro, dizer que há muita confusão e ouvi falar tanto sobre uma questão que deveria ser normal. Se há clubes que estamos habituados a ver que são chorões, são chorões profissionais, choram por tudo... Há outros que fiquei bastante admirado de falar por algo que não lhes diz respeito. Foi uma viagem difícil, assim como foi a do Fluminense. Pelo bem do espetáculo e pela saúde dos jogadores, houve um acordo entre os clubes para realizar o jogo hoje (domingo)", disse Boto.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp