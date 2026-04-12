Diretor do Flamengo rebate reclamações sobre adiamento do Fla-Flu e alfineta: "Chorões"

José Boto, diretor de futebol do Flamengo, se manifestou pela primeira vez sobre o adiamento do clássico contra o Fluminense. O dirigente rebateu críticas de outros clubes sobre a decisão da CBF e alfinetou, dizendo que seriam "chorões profissionais".

Indireta para o Palmeiras?

O Palmeiras se irritou com a decisão e até se manifestou publicamente sobre o assunto. No último sábado, em nota, o Verdão mostrou seu descontentamento com a CBF por acatar o pedido do Flamengo para a remarcação do jogo. Boto revelou que foi um acordo entre as duas equipes que disputam o duelo no Maracanã, pela 11ª rodada do Brasileirão.

"Primeiro, dizer que há muita confusão e ouvi falar tanto sobre uma questão que deveria ser normal. Se há clubes que estamos habituados a ver que são chorões, são chorões profissionais, choram por tudo... Há outros que fiquei bastante admirado de falar de algo que não lhes diz respeito. Foi uma viagem difícil, assim como foi a do Fluminense. Pelo bem do espetáculo e pela saúde dos jogadores, houve um acordo entre os clubes para realizar o jogo hoje (domingo)", disse Boto à Flamengo TV.

"Tenho certeza de que o espetáculo que vamos ver hoje será melhor do que o teríamos visto ontem. Os jogadores têm mais um dia de descanso, e não são só os do Flamengo, os do Fluminense também. É óbvio que, se o treinador do Fluminense não achasse que seria melhor, e todo o treinador quer dias para treinar e para descansar seus jogadores, ele não teria aceitado. É algo que é bom para o espetáculo, é bom para o futebol brasileiro. Se fala tanto em liga, que deve ser algo para proteger o produto. Ver clubes criticarem uma decisão que protege a saúde dos jogadores e o produto que vivemos causa muita confusão ir por este caminho", seguiu.

No comunicado, o Palmeiras questionou o fato de "somente um clube ter a sua solicitação atendida, enquanto outras equipes vêm tendo pedidos similares sistematicamente rejeitados pela entidade". O Verdão citou os desafios da logística com o calendário e pediu transparência e imparcialidade à CBF.

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A decisão da CBF

A CBF comunicou na última sexta-feira que o jogo entre Fluminense e Flamengo foi adiado de sábado para domingo e revelou estar atendendo aos pedidos dos dois clubes, em função de problemas logísticos do Flamengo no retorno ao Brasil após a estreia na Libertadores, contra o Cusco, do Peru.

Palmeiras protesta

As recentes deciões fizeram o Palmeiras protestar publicamente e barrar entrevista de sua comissão técnica após o clássico contra o Corinthians, disputado também neste domingo, na Neo Química Arena.