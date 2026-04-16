Palmeiras faz último jogo no Allianz Parque pela Libertadores antes de mudança de nome

O Palmeiras recebe o Sporting Cristal nesta quinta-feira, às 19h, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, em partida que marca a estreia do clube como mandante na atual edição. O confronto também será o último no estádio com o nome Allianz Parque, já que os naming rights foram adquiridos pelo Nubank e a arena terá nova denominação a partir de maio.

Este será o primeiro jogo no local desde o anúncio da mudança. Até o fim de abril, o estádio ainda mantém o nome atual, enquanto a torcida pode votar entre três opções para a nova identidade: Nubank Parque, Nubank Arena e Parque Nubank.

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Desde a inauguração da arena, o Palmeiras acumulou resultados expressivos na competição continental. Entre 2016 e 2025, o clube chegou a três finais da Libertadores, conquistou dois títulos e registrou 77,33% de aproveitamento, com 35 vitórias, 11 empates e quatro derrotas.

Além do impacto esportivo, o estádio também se destaca fora de campo. Em 2025, foi a arena que mais vendeu ingressos para shows na América do Sul, com 988 mil entradas, superando, inclusive, a soma de todos os demais estádios de futebol do Brasil, segundo levantamento da Pollstar.

Próximo jogo do Palmeiras

Palmeiras x Sporting Cristal (Copa Libertadores)

Data e horário: 16 de abril de 2026 (quinta-feira), às 19h

Local: Allianz Parque, em São Paulo.

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