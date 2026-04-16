Carlos Miguel salva, Palmeiras bate Sporting Cristal e lidera na Libertadores

O Palmeiras conquistou sua primeira vitória nesta edição de Copa Libertadores na noite desta quinta-feira, ao bater o Sporting Cristal-PER por 2 a 1, pela segunda rodada da competição. Murilo e Flaco López, de pênalti, ficaram para o Verdão, enquanto Juan González anotou para os visitantes me jogo que aconteceu no Allianz Parque, em São Paulo (SP).
Situação da tabela
Com este resultado, o Palmeiras soma seus primeiros três pontos na competição continental e passa a liderar o Grupo F, com quatro pontos conquistados. O Sporting Cristal, por sua vez, fica em segundo lugar, com três. Cerro Porteño e Junior Barranquilla-COL completam a chave.
📋 Resumo do jogo
🟢⚪ PALMEIRAS 2 x 1 SPORTING CRISTAL-PER 🔵⚪
🏆 Competição: Copa Libertadores (2ª rodada)
🏟️ Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
📅 Data: 16 de abril de 2026 (quinta-feira)
⏰ Horário: às 19h (de Brasília)
👥 Público: 35.118 pessoas
💰 Renda: R$ 2.614.267,47
🟨 Cartões amarelos: Santiago González, Enríquez e Vizeu (Sporting Cristal)
🟥 Cartões vermelhos: Nenhum
Arbitragem
Árbitro: Piero Maza (CHI)
Auxiliares: Jose Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI)
VAR: Juan Lara (CHI)
Gols
⚽ Murilo, aos 26' do 1°T (Palmeiras)
⚽ Juan González, aos 40' do 1°T (Sporting Cristal)
⚽ Flaco López, aos 34' do 2°T (Palmeiras)
🟢⚪ Palmeiras
Carlos Miguel; Giay (Arthur), Gustavo Gómez, Murilo e Khellven; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Arias (Felipe Anderson); Sosa (Luighi), Flaco López e Allan (Lucas Evangelista).
Técnico: Abel Ferreira
🔵⚪ Sporting Cristal
Enríquez; Sosa (Benavente), Araújo, Lutiger e Cristiano; Cazonatti (Rodríguez), Yoshimar Yotun, Juan González (Cuenca) e Castro (Santiago González); Ávila (Felipe Vizeu) e Iberico.
Técnico: Zé Ricardo
Como foi o jogo?
Primeiro tempo
O Palmeiras perdeu a chance de abrir o placar aos cinco minutos. Sosa recebeu a bola enfiada de Marlon Freitas, cara a cara com o goleiro, mas chutou para fora. Pouco depois, o Verdão chegou pela direita após recuperação no campo de ataque, Andreas cruzou na área, tentando encontrar Flaco López, mas o Sporting Cristal fez o corte. Na sequência, após cobrança de escanteio, Arias ficou com o rebote, bateu para o gol e viu o goleiro espalmar.
Aos 18 minutos, Giay cruzou na área, Allan desviou e a bola sobrou com Jhon Arias, que finalizou para o gol, mas viu 8 fazer o corte preciso. Pouco depois, Sosa desviou após passe de Arias e Allan cabeceou. Contudo, Enríquez buscou no canto. O Palmeiras seguiu pressionando e abriu o placar aos 26. Após jogada ensaiada em cobrança de escanteio, Allan levantou a bola na área e Murilo subiu mais alto para cabecear e mandar para o fundo da rede.
Sosa perdeu boa chance aos 32. Ele recebeu pela esquerda e finalizou em cima de Enríquez. Pouco depois, o argentino fez boa jogada dentro da área, driblou a marcação, mas foi desarmado na área. Marlon Freitas ficou com a sobra e mandou para fora. O Sporting Cristal, na sequência, empatou aos 40. Castro saiu pela esquerda, cruzou para o meio e achou Juan González, que bateu de primeira para fazer um golaço em Carlos Miguel. Nos acréscimos, Murilo arriscou de longe, assustou a defesa, mas mandou para fora.
Segundo tempo
O Sporting Cristal ameaçou no início da segunda etapa, com Castro e Sosa, mas logo o Palmeiras empurrou os peruanos para a defesa. Aos 15 minutos, Arias bateu colocado de fora da área, e o goleiro se esticou para espalmar. Na sequência, Andreas ficou com a sobra, finalizou cruzado, mas Lutiger cortou. Flaco López chegou a fazer o segundo gol logo depois, de cabeça, mas o VAR flagrou a posição irregular do atacante e anulou o tento palmeirense.
Aos 29, Luighi foi acionado na área, mas caiu antes de finalizar e ficou pedindo pênalti, que não foi marcado. Na sequência, Arthur foi derrubado por Cuenca. A jogada seguiu, e Allan acertou o travessão. Em seguida, o árbitro foi acionado pelo VAR e marcou a penalidade a favor do Palmeiras. Na cobrança, Flaco López bateu no canto direito de Enríquez e colocou o Verdão na frente novamente.
Luighi fez boa jogada aos 39, mas acabou travado pelo zagueiro do Sporting Cristal na hora de finalizar e ganhou um escanteio. Por pouco, o adversário não empatou o jogo. Após lançamento na área, Vizeu escorou para o meio, e Rodríguez cabeceou à queima-roupa para grande defesa de Carlos Miguel.
Próximos jogos
Palmeiras
Jogo: Palmeiras x Athletico-PR
Competição: Campeonato Brasileiro (12ª rodada)
Data e horário: 19 de abril de 2026 (quinta-feira), às 18h30 (de Brasília)
Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
Sporting Cristal
Jogo: Sporting Cristal x Universidad Técnica
Competição: Campeonato Peruano (12ª rodada)
Data e horário: 19 de abril de 2026 (quinta-feira), às 13h (de Brasília)
Local: Estádio Alberto Gallardo, em Lima (PER)