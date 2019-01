Palmeiras divulga vídeo com sua nova camisa

Acabou a espera do torcedor do Palmeiras para conhecer o novo uniforme do clube. Na virada do ano, o Verdão lançou em suas redes sociais um vídeo com detalhes da camisa de 2019. A peça publicitária foi divulgada em parceria com a Puma, sua nova fornecedora de material esportivo.

No clipe, que exibe a campanha “Verde é a cor da inveja”, o clube narra a reação dos torcedores palmeirenses em cada conquista, assim como a forma como os rivais veem o time.

O vídeo apresenta o manto palestrino vestido por torcedores e também por jogadores, como Willian, Deyverson, Mayke, Moisés, Gustavo Gomez e Weverton. A primeira camisa, predominantemente verde, tem detalhes em branco na gola e nas barras das mangas.

O Palmeiras inicia neste dia 1º de janeiro a parceria com a Puma, que substitui a Adidas no fornecimento de material ao clube. A empresa alemã assinou contrato até 2021 com o atual campeão brasileiro.