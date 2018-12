Dudu e Geromel são escolhidos na seleção da América do Sul de 2018

Apesar de ser o último dia do ano e com as equipes já estarem pensando na próxima temporada, o dia 31 de dezembro também é marcado por ser a data em que é divulgada a seleção ideal da América do Sul e, em 2018, dois brasileiros se destacaram por serem lembrados pelos 320 jornalistas que votaram no processo. Com grandes atuações e mantendo a regularidade, o atacante Dudu, do Palmeiras, e o zagueiro Pedro Geromel, do Grêmio, foram os atletas nacionais que começarão 2019 com o reconhecimento no tradicional prêmio realizado pelo veículo uruguaio “El Pais”.

O país que mais foi reconhecido na premiação continental foi a Argentina, com seis representantes, sendo um deles o zagueiro Walter Kannemann, um dos grandes nomes do Grêmio na temporada. Os outros nomes do futebol argentino foram o goleiro Armani (River Plate), o zagueiro Maidana (River Plate), os meias Palacios e Pity Martínez, e o atacante Benedetto (Boca Juniors).

Os outros jogadores que conseguiram reservar um espaço na seleção do futebol sul-americano foram o uruguaio Nandez e o colombiano Barrios, ambos do Boca Juniors, o atacante, também da Colombia, Quintero, campeão sul-americano pelo River Plate.

Vale destacar que o grande vencedor do prêmio “Rei da América” foi o argentino Pity Martínez, destaque do River Plate e fundamental para que a equipe conquistasse a quarta Copa Libertadores em sua história. O jogador foi eleito por 182 dos 386 jornalistas e dominou a votação que decidiu o grande nome do futebol sul-americano em 2018.

Já a votação como melhor técnico não teve surpresa: o grande vencedor foi Marcelo Gallardo, comandante do River Plate e um dos grandes nomes do futebol sul-americano nos últimos anos. O treinador de 42 anos recebeu 87% dos votos, sendo que o segundo colocado ficou o também argentino Ricardo Gareca, que levou o Peru para a Copa do Mundo deste ano.