Palmeiras x Athletico-PR: saiba onde assistir ao jogo da 12ª rodada do Brasileirão

O Palmeiras volta a campo na noite de domingo para enfrentar o Athletico-PR pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no gramado do Allianz Parque, em São Paulo (SP).
Onde assistir ao vivo?
- TV: Premiere (pay-per-view)
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Como chegam as equipes?
O Palmeiras vive momento positivo no Brasileirão e lidera o torneio, com 26 pontos conquistados, seis a mais que o vice-líder Flamengo. A equipe comandada por Abel Ferreira defende, na temporada, uma invencibilidade de oito jogos, com seis vitórias e dois empates. Em seu último compromisso pelo Brasileiro, empatou sem gols com o Corinthians.
Do outro lado, o Athletico-PR vem de uma vitória por 2 a 0 sobre a Chapecoense, pela 11ª rodada do Brasileirão, na Ligga Arena. O Furacão é o sexto colocado na tabela do Campeonato Brasileiro, com 19 pontos conquistados.
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Arbitragem de Palmeiras x Athletico-PR
- Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
- Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Celso Luiz da Silva (MG)
- VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)