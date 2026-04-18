Flamengo perde do Boca, e Franca vai à final da Champions League das Américas

O Flamengo perdeu para o Boca Jrs pela semifinal da Champions League das Américas ao perder para o Boca Jrs. por 81 a 58, na noite desta sexta-feira, no Templo do Rock, em Buenos Aires.

Fim de jogo no Templo do Rock. O #FlaBasquete foi superado pelo Boca Jrs por 81 a 58. A equipe se prepara agora para enfrentar o Nacional, neste sábado (18), pela disputa do terceiro lugar da @BCLAmericas . pic.twitter.com/o1mBciKZ3o

Situação do confronto

Agora, o time carioca enfrenta neste sábado, às 17h40 (de Brasília), o Nacional (URU) pelo terceiro lugar. Enquanto isso, o Boca joga contra o Franca na final da competição, que será às 21h40 (de Brasília).

Como foi o jogo

O Flamengo começou mal na partida e esbarrou na boa defesa argentina. A equipe sofreu e fechou o primeiro quarto perdendo por 19 a 9. No segundo período, o Boca seguiu com um ritmo de jogo alto e foi para o intervalo vencendo por 44 a 27.

Na volta do vestiário, o Fla não conseguiu igualar o jogo e perdeu o terceiro set, com uma desvantagem de 61 a 41. No último período, os Xeneizes venceram novamente e fecharam a partida em 81 a 58. Martin Cuello e Michael Smith, com 16 pontos, foram os cestinhas da partida.

Nacional x Franca

No outro jogo do dia, o Franca venceu o Nacional do Uruguai por 83 a 71 e carimbou a vaga para a final. Georginio de Paula, com 18 pontos, foi o cestinha da partida.

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