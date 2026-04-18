Minas vence o Osasco e iguala as semifinais da Superliga feminina

O Gerdau/Minas igualou a semifinal da Superliga. Na noite desta sexta-feira, jogando como visitante, o time mineiro ganhou por 3 sets a 0 do Osasco São Cristovão, com parciais de 26 a 24, 25 a 19 e 25 a 20. A equipe havia perdido o primeiro jogo da melhor de três por 3 sets a 1.

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Como foi o jogo

Segundo colocado na fase de liga, o Minas ficou atrás do placar, mas se recuperou e venceu o primeiro set por 26 a 24. A equipe mineira melhorou no segundo set e anotou um 25 a 19 para ampliar o resultado. O Gerdau conseguiu fechar a partida e garantir o resultado no terceiro set, no qual venceu por 25 a 20.

Próximo duelo

O próximo duelo, que decidirá o finalista da competição, será na próxima quinta-feira, às 18h30 (de Brasília) em Belo Horizonte.

Virada

Também nesta sexta-feira, o Flamengo buscou um jogo que estava 2 a 0 para o Dentil Praia Clube e se manteve vivo nas semifinais. As cariocas, que haviam perdido no primeiro jogo, venceram com parciais de 23 a 25, 22 a 25, 25 a 22, 25 a 20 e 16 a 14. O duelo decisivo será disputado na próxima sexta-feira, às 21h (de Brasília), no Rio de Janeiro.