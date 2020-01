Nova era: Palmeiras começa com promessas em todas as posições

O Palmeiras, antes agressivo no mercado, virou o ano sem reforços pela primeira vez desde 2010 e planeja contratar de maneira pontual. Como símbolo de uma nova era, o clube iniciará a temporada com atletas da base em todas as posições: goleiro, zagueiro, lateral, volante, meia e atacante.

Nos últimos anos, o Palmeiras negociou precocemente alguns dos atletas mais promissores das categorias de base, casos do zagueiro Vitão (Shakhtar Donetsk), do lateral esquerdo Luan Cândido (RB Leipzig) e do atacante Fernando (Shakhtar Donetsk), por exemplo.

Com alto poder aquisitivo, patrocinado pela Crefisa/FAM, o clube preferia trazer jogadores em tese já consolidados do que apostar nos talentos criados nas próprias categorias de base. As negociações envolvendo os atletas da casa serviam também para bancar as estrelas do elenco principal.

A realidade para 2020, porém, é diferente. Com poderio financeiro menor, o Palmeiras planeja contratar de maneira pontual e, agora, sim, aproveitar suas promessas. A princípio, nove atletas com passagem pelas categorias de base iniciarão a temporada com o elenco principal.

O goleiro Vinícius Silvestre (América-MG), o zagueiro Pedrão (América-MG) e o atacante Wesley (Vitória) voltam de empréstimos. Já o lateral esquerdo Lucas Esteves, os meio-campistas Alanzinho, Gabriel Menino e Patrick de Paula e os atacantes Gabriel Veron e Ivan Angulo serão promovidos.

Em 2019, o Palmeiras cedeu 19 atletas às Seleções de base e conquistou 34 títulos, entre eles o Mundial de Clubes Sub-17, as versões Sub-17 e Sub-20 da Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil Sub-17. Com os atletas enfim no time principal, o trabalho será colocado à prova em 2020.