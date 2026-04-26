Desfalcado, Palmeiras está escalado para enfrentar o Bragantino

O Palmeiras está escalado para mais um compromisso da temporada 2026. O Alviverde enfrenta o Red Bull Bragantino neste domingo, às 18h30 (de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques. Sem o técnico Abel Ferreira, suspenso, a equipe tem quatro desfalques para o confronto.

Estão fora da partida Piquerez (cirurgia no tornozelo direito), Murilo (suspenso), Paulinho (recondicionamento físico) e Vitor Roque (lesão no tornozelo esquerdo).

Mesmo com as ausências, o Palmeiras vai a campo com uma formação próxima da ideal: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Arias; Sosa e Flaco López.

Quatro jogadores entram em campo pendurados: o goleiro Carlos Miguel, Andreas Pereira, Allan e Sosa. Caso recebam cartão amarelo, desfalcam o time na próxima rodada.

Bragantino definido

Buscando encostar no G4 do Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino está escalado para enfrentar o Palmeiras. A equipe está na oitava posição, com 17 pontos - seis a menos que o São Paulo, quarto colocado.

O Massa Bruta vai a campo com: Tiago Volpi; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes e Lucas Barbosa; Eduardo Sasha, Isidro Pitta e Henry Mosquera.

🔙 Mosquera de volta ao time titular.

©️ Sasha de volta ao time.

💯 Jogos de Pedro Henrique. Massa Bruta pronto para o duelo com o Palmeiras! 🔥#RedBullBragantino #VamosBraga #ForçaInterior pic.twitter.com/GiVIyc8zUN — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) April 26, 2026

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