Sosa pode engatar maior sequência no Palmeiras após lesão de Vitor Roque e mira artilharia

A lesão de Vitor Roque dá ainda mais espaço para Ramón Sosa tentar se consolidar no Palmeiras e brigar pela artilharia. O camisa 9 sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo e precisará passar por cirurgia. A expectativa inicial é de que o Tigrinho só retorne após a disputa da Copa do Mundo, que termina em julho.

Com a baixa de Vitor Roque, Sosa, que já vinha sendo acionado com frequência no time, seja como titular, seja saindo do banco de reservas, deve assumir, por enquanto, a vaga entre os 11 iniciais. O paraguaio já vinha suprindo a ausência do camisa 9, que ficou fora por cerca de um mês devido a dores no tornozelo antes de sofrer uma lesão mais grave.

A lesão de Vitor Roque e ascensão de Sosa

Vitor Roque lesionou-se na última quinta-feira, na vitória por 3 a 0 sobre o Jacuipense, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Ele sofreu um carrinho de Vicente Reis e deixou o gramado antes dos 20 minutos do primeiro tempo. Flaco López começou no banco, enquanto Sosa foi titular no ataque ao lado do Tigrinho.

O paraguaio aproveitou a oportunidade e brilhou no duelo, marcando dois gols de pênalti. Participativo no jogo, ainda balançou a rede outras duas vezes, mas os tentos foram anulados. Caso comece jogando contra o Red Bull Bragantino, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, engatará sua melhor sequência no clube desde que chegou.

Sequência de Sosa e briga pela artilharia

No momento, Sosa vem de quatro jogos seguidos entre os 11 iniciais, tendo disputado os 90 minutos em apenas um deles. Nesta temporada, ele esteve em campo em 24 partidas. Foram 11 como titular e outros 13 saindo do banco de reservas. Ao todo, soma cinco gols e quatro assistências.

Com esses números, aparece na briga pela artilharia do Palmeiras, liderada atualmente por Flaco López, com dez gols marcados. Ramón Sosa tem cinco, um a menos que Vitor Roque, e agora mira ultrapassar o Tigrinho e disputar posição mais firme com o atacante argentino.

Outras opções

Também surgem como opções para suprir a ausência de Vitor Roque o atacante Luighi e o meia-atacante Mauricio, que pode exercer a função no setor ofensivo. Paulinho, em processo de recondicionamento físico, também pode ser utilizado no ataque assim que estiver pronto para reestrear.

Situação do Palmeiras

O Palmeiras é o líder do Brasileirão, com 29 pontos, seis a mais que o vice-líder Flamengo. São nove vitórias, dois empates e uma derrota.

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