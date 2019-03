Nobre lembra provocação de Aidar: “Sabe o que fazer com a banana?”

Com um gol anotado por Carlos Eduardo, o Palmeiras venceu o São Paulo na tarde do último sábado, pelo Campeonato Paulista. Por meio de seu perfil no Instagram, Paulo Nobre celebrou o triunfo na partida disputada no Pacaembu e lembrou provocação feita por Carlos Miguel Aidar.

Em 2014, o então presidente do Palmeiras classificou como antiética a postura do São Paulo ao contratar Alan Kardec. Aidar, mandatário do clube tricolor à época, rebateu as declarações do adversário de maneira irônica e levou vários cachos de bananas para sua entrevista.

“A manifestação do presidente Paulo Nobre chega a ser patética. Demonstra, infelizmente, o atual tamanho da Sociedade Esportiva Palmeiras, que, ano após ano, se apequena com manifestações dessa natureza”, disse Aidar, que comeu a banana e reclamou por ainda estar “verde”.

Quase cinco anos depois, Nobre relembrou o episódio. Ele vem se dedicando ao rali desde que encerrou o segundo mandato como presidente do Palmeiras e, em Portugal para uma corrida, falou sobre o assunto por meio de vídeo publicado em seu perfil no Instagram.

“Esse domingo não poderia ser mais maravilhoso depois do jogo de ontem. Quando o Carlos Eduardo marcou aquele golaço, me fez lembrar daquele infeliz dando uma entrevista em 2014, falando do tamanho do Palmeiras e comendo banana. Pois é, o mundo é redondo. Acho que você sabe o que fazer com aquela banana, né, meu caro?”, disse.

Na gestão de Nobre, o Palmeiras conquistou a Copa do Brasil 2015 e o Campeonato Brasileiro 2016. Já Aidar, sob denúncias de corrupção, resolveu renunciar à presidência do São Paulo em 2015 e acabou substituído por Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco.