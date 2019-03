Palmeiras bate São Paulo com golaço de C. Eduardo e garante vaga

O Palmeiras garantiu a classificação às quartas de final do Campeonato Paulista de maneira antecipada na tarde deste sábado. Com golaço do contestado Carlos Eduardo em um Choque-Rei de poucas emoções, o time alviverde ganhou do São Paulo por 1 a 0, no Estádio do Pacaembu.

A uma partida do final da primeira fase, o Palmeiras lidera o Grupo B com 22 pontos e não pode mais ser alcançado pelo Guarani, terceiro colocado com 14. O São Paulo, com 14 pontos, figura no segundo lugar do Grupo D e corre risco de ser ultrapassado pelo Oeste, que tem 12 e pega o Corinthians no domingo.

A 12ª e última rodada do Campeonato Paulista está prevista para as 21h30 (de Brasília) de quarta-feira. No Estádio Anacleto Campanella, o São Paulo entra em campo para enfrentar o São Caetano. No Allianz Parque, o Palmeiras pega a Ponte Preta.

O Jogo – O primeiro tempo do Choque-Rei foi muito disputado, com entradas duras dos dois lados e cinco cartões amarelos. O Palmeiras trocou muitos passes, mas não conseguiu ameaçar o gol de Volpi. O São Paulo chegou um pouco mais ao ataque, mas também não teve grandes chances.

Ricardo Goulart participou muito pouco da partida durante a etapa inicial e Dudu também teve atuação discreta. Em uma rara subida ao campo de ataque do Palmeiras, o camisa 7 recebeu no fundo pela direita e cruzou, mas ninguém apareceu para completar.

Hernanes, por sua vez, fez algumas boas intervenções durante o primeiro tempo e obrigou Weverton a ceder o escanteio em cobrança de falta. O goleiro palmeirense também trabalhou para defender cabeçada de Carneiro, mas o lance foi paralisado por toque de Pablo.

Depois de um primeiro tempo ruim, Borja foi sacado no intervalo para a entrada de Carlos Eduardo, que passou a atuar como centroavante. Logo no começo da etapa complementar, após saída errada do São Paulo, Dudu recebeu pela esquerda, limpou a marcação e bateu com algum perigo.

O Palmeiras melhorou com a alteração e quase inaugurou o marcador por meio de Ricardo Goulart, que recebeu belo passe de Gustavo Scarpa e acabou travado por Arboleda na hora de finalizar. Em mais uma chegada do time alviverde, Carlos Eduardo escorou de cabeça para o meio após cruzamento da direita, mas Goulart não conseguiu completar.

O time alviverde decidiu o clássico aos 34 minutos do segundo tempo, quando Dudu ajeitou e Carlos Eduardo acertou um chute forte de fora da área. A bola tocou no travessão do gol defendido por Thiago Volpi e entrou. A torcida tricolor, insatisfeita, entoou uma série de cânticos de protesto até o fim da partida.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 0 x 1 PALMEIRAS

Data: 16 de março de 2019, sábado

Local: Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP)

Horário: 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Thiago Duarte Peixoto

Assistentes: Marcelo van Gasse e Tatiane Sacilotti

Público: 17.755 pagantes

Renda: R$ 689.900,00

Cartão Amarelo: Pablo e Anderson Martins (São Paulo); Moisés, Gustavo Gómez, Antônio Carlos e Borja (Palmeiras)

Gol:

PALMEIRAS: Carlos Eduardo, aos 34 minutos do 2º tempo

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo (Léo); Luan (Everton Felipe), Hudson e Hernanes (Brenner); Antony, Pablo e Gonzalo Carneiro

Técnico: Vagner Mancini

PALMEIRAS: Jailson; Mayke, Antônio Carlos, Gustavo Gomez e Victor Luis; Felipe Melo, Moisés (Bruno Henrique) e Ricardo Goulart; Gustavo Scarpa, Borja (Carlos Eduardo) e Dudu (Jean)

Técnico: Luiz Felipe Scolari