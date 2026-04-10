Veja os jogos do Palmeiras que Abel Ferreira pode perder após punição do STJD

O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, recebeu uma punição pesada do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) na última quinta-feira. O português foi julgado pela 2ª Comissão Disciplinar do órgão e punido com oito jogos de suspensão pelas expulsões nas partidas contra Fluminense e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro.

O comandante foi punido com duas partidas de suspensão pela expulsão contra o Fluminense, pela quarta rodada da Série A, e com a pena máxima de seis jogos pelo cartão vermelho diante do São Paulo, desta vez pela oitava rodada.

Abel Ferreira já cumpriu dois jogos de suspensão automática, ou seja, ainda pode ter outras seis partidas por cumprir. Neste caso, o treinador perderia duelos importantes pelo Campeonato Brasileiro, como dois clássicos.

O primeiro confronto seria já neste domingo, contra o Corinthians, pela 11ª rodada da Série A, na Neo Química Arena. Esta não seria a primeira vez que o Palmeiras teria o auxiliar técnico de Abel à beira do gramado em um clássico.

Abel também não ficaria à beira do gramado nos jogos contra Athletico-PR (casa), Red Bull Bragantino (fora), Remo (fora) e Cruzeiro (casa). O treinador ainda perderia o clássico contra o Santos, no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Brasileirão.

E a Libertadores?

Em sequência, o Palmeiras recebe o Sporting Cristal, do Peru, pela Copa Libertadores. Na competição interconinental, porém, Abel Ferreira poderia comandar o Verdão normalmente. A punição do STJD é feita com base no CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva).

O CBJD é válido apenas em território nacional e, portanto, a condenação no STJD não vale para torneios continentais. Assim, Abel Ferreira só deve perder jogos pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa do Brasil, mas não pela Libertadores.

O artigo 171 do CBJD prevê que a punição seja cumprida na mesma competição em que se verificou a infração. O parágrafo 1 do artigo, por sua vez, cita uma exceção ao caso. Se por ventura a suspensão não for cumprida no Brasileirão, por exemplo, poderia ser repassada à Copa do Brasil, outra competição organizada pela CBF.

"Art. 171. A suspensão por partida, prova ou equivalente será cumprida na mesma competição, torneio ou campeonato em que se verificou a infração.

§ 1º Quando a suspensão não puder ser cumprida na mesma competição, campeonato ou torneio em que se verificou a infração, deverá ser cumprida na partida, prova ou equivalente subsequente de competição, campeonato ou torneio realizado pela mesma entidade de administração ou, desde que requerido pelo punido e a critério do Presidente do órgão judicante, na forma de medida de interesse social".

Veja, abaixo, os jogos em que Abel pode desfalcar o Palmeiras:

Corinthians x Palmeiras - 12/04, na Neo Química Arena - 11ª rodada do Brasileirão

Palmeiras x Athletico-PR - 19/04, no Allianz Parque - 12ª rodada do Brasileirão

Red Bull Bragantino x Palmeiras - 26/04, no Cícero de Souza Marques - 13ª rodada do Brasileirão

Palmeiras x Santos - 02/05, no Allianz Parque - 14ª rodada do Brasileirão

Remo x Palmeiras - 10/05, no Baenão - 15ª rodada do Brasileirão

Palmeiras x Cruzeiro - 16/05, na Arena Barueri - 16ª rodada do Brasileirão

Palmeiras irá recorrer

As decisões do STJD na última quinta-feira foram em primeira instância. Portanto, são passíveis de recurso. Conforme apurado pela Gazeta Esportiva, o clube vai recorrer. O Verdão entende que a decisão foi desproporcional em relação aos fatos ocorridos, além de inadequada.

O Palmeiras, segundo soube a reportagem, também irá buscar um efeito suspensivo para que o treinador possa continuar no banco enquanto aguarda o julgamento em segunda instância.

Próximos jogos do Palmeiras

Corinthians x Palmeiras (11ª rodada do Brasileirão)

Data e horário: 12/04 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Palmeiras x Sporting Cristal-PER (segunda rodada da Copa Libertadores)

Data e horário: 16/04 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)