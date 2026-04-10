Palmeiras pede efeito suspensivo para Abel e aguarda STJD

O Palmeiras solicitou ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) o efeito suspensivo para poder contar com Abel Ferreira após o treinador sofrer punição de oito jogos após julgamento da 2ª Comissão Disciplinar pelas expulsões nos jogos contra São Paulo e Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro.

Por enquanto, o clube aguarda a resposta do órgão jurídico para saber se conta com o treinador para o clássico contra o Corinthians, que acontece neste domingo, pela 11ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

O Palmeiras entende que a decisão foi desproporcional em relação aos fatos ocorridos.

Abel Ferreira já cumpriu dois jogos de suspensão automática, ou seja, ainda pode ter outras seis partidas por cumprir. O Palmeiras, segundo soube a reportagem, também irá buscar um efeito suspensivo para que o treinador possa continuar no banco enquanto aguarda o julgamento em segunda instância.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Relembre o caso

Nos dois casos, Abel Ferreira foi denunciado e condenado no artigo 258 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), com o adicional do § 2º, II, no clássico contra o São Paulo.

Contra o Fluminense, Abel foi expulso ao término da partida por, segundo o árbitro Felipe Fernandes de Lima, " se dirigir à arbitragem de forma grosseira, gesticulando os braços e batendo palmas de forma irônica". Por este ato, Abel foi julgado e condenado a cumprir dois jogos de suspensão.

Já no clássico contra o São Paulo, Abel foi expulso aos 33 minutos do segundo tempo por "reclamar de forma insistente contra as decisões da arbitragem", segundo relato de Anderson Daronco na súmula. O árbitro da partida também acrescentou que o português o ofendeu com o termo “cagão” após o cartão vermelho. Diante deste cenário e da recorrência dos atos, a comissão do STJD decidiu pela punição máxima, de seis jogos.