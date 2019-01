Mattos projeta força máxima no 1º Paulista após rusga com FPF

Derrotado pelo Corinthians de maneira polêmica na final do último Campeonato Paulista, o Palmeiras se prepara para participar da edição de 2019 do torneio estadual. De acordo com o diretor de futebol Alexandre Mattos, o time alviverde entrará com força máxima.

Insatisfeito com a arbitragem de Marcelo Aparecido, que marcou pênalti de Ralf sobre Dudu na final e depois mudou de ideia, o presidente Maurício Galiotte chamou o campeonato de Paulistinha em 2018. Para completar, resolveu romper com a Federação Paulista de Futebol (FPF).

“O Palmeiras vai jogar com o que tem de melhor, até porque é o campeonato que está na frente e também em respeito por sua tradição, torcida e camisa”, disse Mattos, apesar da rusga com a FPF. “Agora, quem vai escalar, se vai jogar o time A, o time B, se vai jogar jovem, é o professor Felipe”, completou.

No final de novembro, em entrevista à Gazeta Esportiva, Galiotte reiterou o distanciamento da FPF e tratou o Paulista como mera preparação para os outros campeonatos da temporada. “O torneio regional é pequeno perto dos demais”, afirmou.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Embora tenha falado em disputar o Paulista com força máxima, Mattos criticou o regulamento. A FPF permite a inscrição de apenas 26 jogadores, além de uma lista alternativa com número ilimitado de atletas da base, desde que com 16 anos completos e nascidos até 1998 – destes, somente cinco podem estar em campo ao mesmo tempo.

“O Palmeiras e as outras equipes, como São Paulo, Corinthians e Santos, vão sofrer. Às vezes, você tem que deixar um ou outro jogador fora durante um mês e meio. Isso não é correto”, disse Mattos. O time alviverde estreia contra o Red Bull às 19 horas (de Brasília) do dia 20 de janeiro, como visitante.