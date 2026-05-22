Gómez projeta Copa e reclama de calendário apertado no Palmeiras: “Nunca vivi isso"

O zagueiro Gustavo Gómez comentou, na última quinta-feira, o desgaste provocado pelo calendário do futebol em 2026 e admitiu viver uma ansiedade especial pela disputa da Copa do Mundo. Durante homenagem recebida no Palmeiras por se tornar o maior campeão da história do clube, o paraguaio afirmou que nunca enfrentou uma temporada tão intensa em quase oito anos no Verdão.

“A temporada e o calendário foram muito apertados. Em oito anos, nunca vivi isso, especialmente neste ano por causa da Copa do Mundo”, declarou.

Titular absoluto do Palmeiras e referência da seleção paraguaia, Gómez revelou que a proximidade do Mundial mexe emocionalmente com os jogadores, embora o foco diário continue sendo o clube paulista.

“Penso no dia a dia. Uma vez que deito, já penso nos jogos da Copa do Mundo. Existe uma ansiedade, mas o mais importante é ter equilíbrio. Quando se joga em um time como o Palmeiras, tem que manter a cabeça aqui”, afirmou.

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O defensor ainda admitiu que a expectativa pela competição é inevitável, mas ressaltou a importância de manter a concentração na sequência da temporada.

“Tem ansiedade, não posso mentir. No meu caso, penso sempre em fazer um bom treino e me preparar jogo a jogo, mas a ansiedade existe”, completou.

Gustavo Gómez também destacou a importância da Copa do Mundo para sua carreira e para a história recente da seleção do Paraguai, que voltou a disputar o torneio após anos de ausência.

O início da preparação alviverde para o próximo confronto pelas lentes da TV Palmeiras Sportingbet 🟢⚪ ➤ https://t.co/EeSDMLRwnJ pic.twitter.com/PKmqcpjOki — SE Palmeiras (@Palmeiras) May 21, 2026



“A Copa do Mundo é uma das maiores alegrias da minha vida. Lutamos muitos anos por isso. O maior troféu da minha geração no Paraguai é não desistir e deixar um legado para os mais novos. Temos que defender o país onde nascemos até a morte. Todos os atletas sonham com isso. O Palmeiras me ajudou muito nisso”, disse.

O Palmeiras, de Gustavo Gómez, volta a campo neste sábado, quando enfrenta o Flamengo, às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.