Carlos Miguel rebate crítica após derrota do Palmeiras: "Não queira passar que somos um time horrível"

O goleiro Carlos Miguel ficou irritado após a derrota do Palmeiras por 1 a 0 para o Cerro Porteño ao ser questionado sobre o rendimento da equipe. O jogador, que assumiu a titularidade do gol palmeirense nesta temporada, valorizou a conquista recente do Paulista e citou a briga pela liderança no Brasileirão.

"Com esse futebol, o Palmeiras foi campeão paulista. Com esse futebol, o Palmeiras é o primeiro colocado do Brasileiro. Então, acho que, com esse futebol, a gente pode ganhar qualquer jogo. Não queira passar para nós que somos um time horrível. Hoje, sabemos que o maior time de São Paulo é o nosso. Lá em cima, estamos brigando por todas as competições e vamos seguir assim", disparou.

Carlos Miguel, inclusive, deixou a zona mista sem atender parte da imprensa após responder à pergunta que o irritou. O goleiro de 27 anos lamentou a derrota na Libertadores e analisou a partida.

"Criamos oportunidades, mas não fomos felizes em acertar o último terço nem no início do segundo tempo, quando levamos o gol. Erramos nisso, mas temos que ter a cabeça boa. Estamos brigando lá em cima e vamos continuar brigando", disse.

"A gente sabe que perder um jogo nunca é bom, mas achar que o momento é ruim, não. Somos o primeiro colocado do Brasileiro e com bastante ponto de diferença. Independentemente do que o adversário faz ou deixa de fazer, nós fazemos o nosso trabalho. Sobre a Libertadores, perdemos a primeira colocação, que para a gente é muito importante. Se vencêssemos hoje, sairíamos classificados daqui, mas a gente não conseguiu entregar isso para todos. É focar no próximo jogo e ter cabeça boa. O que já foi, já foi. Vamos seguir em frente", seguiu.

Situação do Palmeiras na temporada

Com este resultado, o Palmeiras perdeu sua invencibilidade de 27 jogos como mandante na Libertadores, além da sequência de 17 partidas sem derrotas na temporada. Assim, o Verdão saiu da liderança do Grupo F e caiu para segundo lugar, com oito, sendo ultrapassado pelo Cerro Porteño, que soma dez pontos.

Agora, a equipe de Abel Ferreira vira a chave para a disputa do Campeonato Brasileiro e defende a liderança contra o vice-líder Flamengo. Carlos Miguel citou a cobrança da torcida e pediu "tranquilidade", garantindo que a equipe buscará dar uma resposta na próxima partida.

"Temos que ter a cabeça limpa e correta e entender que o torcedor não está satisfeito com nossso desempenho em campo. Passar para eles ficarem tranquilo que vamos melhorar e no próximo jogo dar resultado", finalizou.

Próximo jogo

Jogo: Flamengo x Palmeiras

Competição: Campeonato Brasileiro (17ª rodada)

Data e hora: 23 de maio de 2026 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

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