Maior campeão da história do Palmeiras, Gustavo Gómez recebe homenagem do clube

*Por Murilo Gomes

Maior campeão da história do Palmeiras, Gustavo Gómez recebeu uma homenagem do clube nesta quinta-feira, na sala de troféus do Verdão, localizada no Nubank Parque. O zagueiro paraguaio, que alcançou a marca histórica de 13 títulos pelo Alviverde, celebrou a trajetória construída ao longo de quase oito anos no clube e reforçou sua identificação com a equipe e a torcida.

“Quase oito anos aqui, mas sempre com a mesma vontade e a mesma fome de ganhar títulos e ajudar meus companheiros a fazer história dentro do Palmeiras”, afirmou o defensor.

O camisa 15 recebeu, dentro da sala de troféus, uma parede em sua homenagem, em celebração às conquistas. Além disso, sua camiseta da conquista da Libertadores de 2020, com uma braçadeira de capitão e uma bandeira do Paraguai estão expostas.

Ao longo de sua passagem pelo clube, Gómez conquistou duas Libertadores da América, em 2020 e 2021, além de três Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil, cinco Campeonatos Paulistas, uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa do Brasil.

O camisa 15 lidera sozinho a lista de maiores campeões da história palmeirense. Logo atrás aparecem Ademir da Guia, Dudu, Junqueira, Marcos Rocha, Mayke, Raphael Veiga e Weverton, todos com 12 conquistas.

Durante a cerimônia, Gustavo Gómez também destacou o carinho que recebe da torcida alviverde desde sua chegada ao clube.

“Minha relação é muito boa, sou muito grato ao torcedor. Vivemos o amor e o carinho que o torcedor nos proporciona, e em cada jogo a gente percebe isso. Acho que estamos construindo uma história muito boa”, disse.

O paraguaio ainda comentou sobre a pressão de atuar em um clube do tamanho do Palmeiras e garantiu que segue motivado para manter o time competitivo nas principais competições da temporada.

“Sei que construí uma história muito linda com o Palmeiras, mas estou em um clube muito exigente. Você tem que estar bem, porque a exigência é muito grande. Tento ajudar meus companheiros, e o amanhã eu não sei o que vai acontecer, mas o meu coração sempre vai ser verde”, declarou.

A homenagem aconteceu um dia depois da derrota do Verdão para o Cerro Porteño, por 1 a 0, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. Agora, a equipe comandada por Abel Ferreira volta as atenções para o confronto diante do Flamengo, neste sábado, às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp