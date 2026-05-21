Acertado com Palmeiras, Barboza se despede do Botafogo: “Último jogo”

Acertado com o Palmeiras, Alexander Barboza falou em tom de despedida no último jogo do Botafogo. Na última quarta-feira, o Glorioso venceu o Independiente Petrolero por 3 a 0, na Bolívia, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

"Esse é o último jogo aqui no Botafogo", disse o defensor ao canal Arena Avinegra na zona mista.

Barboza agradeceu pelo carinho da torcida do Botafogo e destacou sua entrega no clube carioca.

"Se eu tenho que falar uma coisa para a torcida e para todo mundo é obrigado. Obrigado por tudo. O que me demonstraram todo esse tempo foi respeito. Eu tentei, da minha parte, passar sempre o melhor, tanto dentro como fora de campo, para respeitar vocês, todos os torcedores, respeitar os jogadores, respeitar os rivais. E, sobre todas as coisas, eu respeitei o Botafogo, que merece respeito. Então, eu vou feliz e triste também", acrescentou o jogador.

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"Vou feliz porque sei que eu fiz tudo para deixar o clube o mais alto possível. E estou um pouquinho triste porque deixei muitos amigos e muitas pessoas que eu realmente amo", concluiu.

Pilar

Barboza está no Botafogo desde 2024. Ao todo, ele soma 122 jogos, quatro gols e quatro assistências. Pela equipe carioca, ele conquistou uma Libertadores e um Brasileiro, ambos em 2024.

Acertado com o Palmeiras

O zagueiro ajustou os últimos detalhes da transferência com o Verdão e deve chegar logo na abertura da janela de transferências, no dia 20 de julho.

Segundo apuração da Gazeta Esportiva, Barboza e Palmeiras formalizaram o contrato no início deste mês.

Próximo jogo do Palmeiras

Jogo: Flamengo x Palmeiras

Competição: Campeonato Brasileiro (17ª rodada)

Data e hora: 23 de maio de 2026 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)