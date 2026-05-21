Organizada do Palmeiras pede saída de Abel: "Já deu"

Nesta terça-feira, após a derrota por 1 a 0 para o Cerro Porteño, pela quinta rodada da Libertadores, a Mancha Verde emitiu um comunicado em suas redes sociais. A organizada pediu as saídas de Abel Ferreira e de Anderson Barros, além de criticar o mandato de Leila Pereira.

Os torcedores alegam que, apesar do histórico vencedor do comandante, o desempenho recente do Palmeiras deixa a desejar, além das eliminações na última temporada para rivais diretos, como Corinthians e Flamengo.

"Obrigado, Abel. Já deu. Tchau... Você olha de longe, parece grandioso, parece real... Mas quando chega perto, não existe nada", disse a organizada do Palmeiras.

A organizada também criticou a postura do português, avaliando que Abel Ferreira atrapalha o Palmeiras com "expulsões infantis". Além disso, a Mancha Verde apontou o comportamento do treinador em coletivas, afirmando que ele "nunca assume a culpa" dos reveses palmeirenses.

Nas últimas duas partidas, a organizada do Palmeiras já ensaiava um protesto contra a equipe. No empate contra o Cruzeiro, algumas vaias foram ouvidas após o apito final e, na derrota para o Cerro Porteño, a torcida chegou a protestar com cânticos de: "Ah, mas que saudade, quando o Palmeiras jogava com vontade".

Ninguém se salva

As críticas também foram direcionadas à presidente Leila Pereira e ao diretor de futebol Anderson Barros. Os organizados condenaram o comportamento da mandatária alviverde, alegando que, sob seu comando, o clube "fala muito e joga pouco".

Nas críticas a Anderson Barros, a Mancha Verde voltou a questionar a montagem do elenco alviverde, apontando deficiências nas laterais, no setor criativo e no tamanho do plantel. As cobranças direcionadas ao diretor são frequentes no Palmeiras, e o dirigente já vem sendo pressionado nas últimas temporadas.

A organizada afirmou que seguirá apoiando o Palmeiras enquanto a bola rola, porém deixou claro que continuará criticando a equipe após o apito final. Além disso, ressaltou que o duelo deste sábado, contra o Flamengo, no Maracanã, "é uma decisão".

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Leia o comunicado na íntegra:

OBRIGADO, ABEL. JÁ DEU. TCHAU.

A lenda da Fata Morgana fala sobre miragens: você olha de longe, parece grandioso, parece real… mas, quando chega perto, não existe nada.

Esse é o Palmeiras dos últimos três anos.

Os números mostram liderança, invencibilidade, campanhas “históricas”. Mas, quando chega a hora da verdade, sobram vice-campeonatos, eliminações e, no máximo, um Paulista para tentar maquiar a realidade.

Abel Ferreira, ninguém está apagando sua história.

Seu passado vencedor sempre será lembrado.

Mas também ninguém é obrigado a aceitar esse presente vergonhoso dentro de campo.

O Palmeiras não joga bola há muito tempo.

A diferença é que, antes, os resultados escondiam a bagunça.

Quem acompanha de perto já via um time perdido há meses: chutão para frente, cruzamentos sem sentido, jogadores fora de posição, time desorganizado, sem padrão tático, sem criatividade e sem reação.

E tudo isso cai diretamente na conta do treinador.

O Abel de hoje virou um técnico arrogante, desequilibrado e perdido.

Expulsões infantis prejudicando o próprio time, coletivas agressivas, respostas debochadas e uma mania insuportável de procurar desculpas para tudo. Reclama da arbitragem, reclama do calendário, reclama do gramado, reclama da imprensa… mas raramente assume a responsabilidade pelo futebol ridículo que o Palmeiras apresenta.

O time é mal treinado.

Sem intensidade, sem jogada, sem alma e sem liderança.

Um elenco caro, milionário, que joga um futebol pequeno.

Leila Pereira.

O Palmeiras não pode viver só de marketing e entrevistas.

Nos seus dois mandatos, os títulos grandes passaram longe. Em jogos decisivos, faltou pulso, faltou comando e sobrou discurso.

O Palmeiras virou um clube que fala muito e joga pouco.

Anderson Barros.

Emagreceu depois do Mounjaro, mas a incompetência continua pesada.

Foi ele quem montou esse elenco desequilibrado e sem peças de reposição. Um time sem laterais confiáveis, sem um meia criativo e com um banco fraco para um clube do tamanho do Palmeiras.

Temporada longa exige planejamento, exige contratação e exige competência. Jogador vai se machucar, isso faz parte do futebol. Quem tem dinheiro precisa se preparar para isso.

O Palmeiras hoje tem dinheiro sobrando e competência faltando.

A torcida apoiou o tempo inteiro. Cantou, incentivou, lotou o estádio e empurrou o time, mesmo vendo um futebol horroroso há meses.

Mas apoio não significa silêncio.

A cobrança vai existir sempre que for necessária.

Porque o Palmeiras é maior que treinador, maior que presidente e maior que diretor.

Sábado é decisão.

Vamos apoiar durante os 90 minutos.

Mas, depois do apito, ninguém vai aceitar viver de passado enquanto o presente afunda o nosso futuro.

FORA, ABEL... Ah! Se ele sair, quem vai entrar? Jorge Jesus, qualquer outro portuga ou, quem sabe, o atual técnico do PAOK?

Leila, sua hora está chegando. 2027 é logo ali.

Anderson Barros já faz hora extra.