Fuchs inicia transição, e Palmeiras dá sequência à preparação para jogo contra Junior Barranquilla

Nesta terça-feira, na Academia de Futebol, o Palmeiras deu sequência à preparação para o jogo decisivo contra o Junior Barranquilla, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, marcado para a noite desta quinta. As atividades contaram com o avanço na recuperação do zagueiro Bruno Fuchs, desfalque no Verdão desde o dia 10 deste mês.

Como foi o treino?

Agora com o grupo inteiro, ao contrário do treino da última segunda-feira, o Palmeiras iniciou os trabalhos na parte interna da Academia de Futebol, com exercícios de ativação muscular.

Logo depois, os jogadores foram a campo e realizaram um treino tático, sob os olhares de Abel Ferreira. As principais ações trabalhadas foram: construções de jogadas, saídas de bola, marcações e posicionamentos.

Desfalques e retornos

Bruno Fuchs se juntou a Ramón Sosa e os dois atletas estão fazendo transição física. Agora, apenas Vitor Roque (cirurgia no tornozelo esquerdo) e Benedetti (entorse no tornozelo direito) seguem em tratamento na parte interna.

Vale lembrar, que o lateral esquerdo Piquerez foi liberado para finalizar o tratamento de sua lesão com a seleção uruguaia.

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Situação no grupo

O Palmeiras chega à última rodada na segunda colocação do grupo F com oito pontos. Para assegurar a vaga na próxima fase, precisa apenas de um empate diante da equipe colombiano.

Já para ficar com a liderança da chave, o Verdão precisa de uma combinação de resultados. Para isso, seria necessária uma vitória contra o Junior Barranquilla e a derrota do líder Cerro Porteño para o Sporting Cristal.

Próximo jogo do Palmeiras

Jogo: Palmeiras x Junior Barranquilla-COL

Competição: Copa Libertadores (6ª rodada)

Data e hora: 28 de maio de 2026 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP).