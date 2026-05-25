Sosa inicia transição, e Palmeiras se reapresenta com foco no Junior Barranquilla

Após ganhar folga neste domingo, o Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol nesta segunda-feira para iniciar a preparação para o duelo decisivo diante do Junior Barranquilla, pela Copa Libertadores, marcado para a noite de quinta. As atividades contaram com o avanço na recuperação de Ramón Sosa, desfalque no Verdão desde o dia 16 deste mês.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Como foi o treino

Com exceção dos atletas que iniciaram a partida diante do Flamengo no último sábado e de Paulinho, que fizeram atividades regenerativas na parte interna, o elenco foi a campo para um trabalho de seis contra seis em espaço reduzido. Em seguida, foi feito um treino com foco em enfrentamentos, aproximações e marcações.

Desfalques e retornos

Baixa no Palmeiras nos últimos dois compromissos da equipe devido a uma entorse no tornozelo esquerdo, o atacante Ramón Sosa iniciou o período de transição física nesta segunda. No entanto, não se sabe se ele ainda voltará a atuar pelo Palmeiras antes da parada da Copa, já que está na pré-lista do Paraguai.

Vitor Roque (cirurgia no tornozelo esquerdo), Bruno Fuchs (lesão na coxa direita), Benedetti (entorse no tornozelo direito), seguem em tratamento na parte interna e ainda desfalcam o Verdão. Por fim, Piquerez foi liberado para finalizar o tratamento de sua lesão com a equipe da Seleção Uruguaia.

Situação no grupo

O Palmeiras chega à última rodada na segunda colocação do grupo F com oito pontos. Para assegurar a vaga na próxima fase, precisa apenas de um empate diante da equipe colombiano.

Já para ficar com a liderança da chave, o Verdão precisa de uma combinação de resultados. Para isso, seria necessária uma vitória contra o Junior Barranquilla e a derrota do líder Cerro Porteño para o Sporting Cristal.

Próximo jogo do Palmeiras

Jogo: Palmeiras x Junior Barranquilla-COL

Competição: Copa Libertadores (6ª rodada)

Data e hora: 28 de maio de 2026 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)