Felipão lembra processo de PC Oliveira e cita FPF após Derby

O Palmeiras acabou derrotado por 1 a 0 no primeiro Derby da temporada, disputado na tarde deste sábado. Após o revés contra o Corinthians, o técnico Luiz Felipe Scolari evitou reclamar da arbitragem, mas lembrou que já foi processado pelo irmão de Luiz Flávio de Oliveira e condenou a Federação Paulista de Futebol (FPF) por escalá-lo no Allianz Parque.

“Uma vez, falei de arbitragem e fui processado. Todos sabem por quem fui processado, a FPF também sabe”, disse Felipão, acionado na Justiça por Paulo César de Oliveira após a queda diante do Corinthians na semifinal da edição de 2011 do Campeonato Paulista.

“Na semana passada, tivemos uma reunião com a FPF e solicitamos que, em virtude do processo, não houvesse esse tipo de arbitragem. Ela colocou e, portanto, vai responder se foi boa ou ruim. Eu me preocupo só com as coisas que não fizemos corretamente em campo”, acrescentou Felipão.

No lance mais polêmico do Derby disputado no Allianz Parque, o centroavante Deyverson acabou expulso por Luiz Flavio de Oliveira. Questionado, Felipão esclareceu que ainda não havia visto a jogada em vídeo, mas, em caso de cusparada, aprovaria a decisão do árbitro.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

“Se foi isso, está bem expulso. Era o mínimo que o árbitro tinha que fazer. Teria que ser expulso três vezes”, disse Felipão. “Ainda não sei o que houve. Mas a arbitragem estava ali, expulsou e não vamos falar nada. Caso contrário, é capaz de ter mais um processo”, alfinetou.

Com 10 pontos ganhos, três a mais do que o Novorizontino, o Palmeiras lidera o Grupo B do Campeonato Paulista. Pela sexta rodada do torneio estadual, às 20 horas (de Brasília) da próxima segunda-feira, o time alviverde enfrenta o Bragantino, no Estádio do Pacaembu.