Corinthians vence de novo o Derby no Allianz e acalma seu começo de ano

O Corinthians conseguiu o que precisava na tarde deste sábado, no Allianz Parque. Mesmo diante de um Palmeiras que ameaçou diversas vezes na jogada aérea e manteve a posse bola em quase 3/4 da partida, o Timão conseguiu o gol logo de cara, com o desacreditado Danilo Avelar, e segurou a vantagem até o final do jogo. 1 a 0 que acalma o início de ano ruim da equipe na temporada 2019.

Com o resultado, o clube chega a sete pontos conquistados no Grupo C, empatando em número de tentos com a Ferroviária, que ainda joga no final de semana. Mais que isso, consegue seu primeiro grande resultado do ano. O Verdão, por sua vez, perde a primeira no ano, estacionando nos dez pontos conquistados. O clube do Parque São Jorge, aliás, chega a quatro vitórias na casa do rival, contra duas do adversário e um empate.

Na próxima rodada, os comandados de Luiz Felipe Scolari terão pela frente o Bragantino, mais uma vez no Allianz, às 20h (de Brasília) da segunda-feira, dia 11, pelo Paulista. Fábio Carille e seu elenco, por sua vez, visitam o Novorizontino no domingo, dia 10, mas antes terão um duelo decisivo pela Copa do Brasil: jogo eliminatório contra o Ferroviário, às 21h (de Brasília) da quinta, em Londrina, pela primeira fase do torneio nacional.

Corinthians aproveita sua chance e se fecha

Os seis minutos iniciais da partida tiveram uma única equipe com a bola: o Palmeiras, que conseguiu tocar na redonda com todos os seus jogadores de linha, rodou bastante e buscou entrar na partida. Em uma bola roubada pela direita, porém, o Timão viu Mateus Vital fazer boa jogada e ser derrubado por Bruno Henrique. Sornoza cobrou, Gustagol cabeceou bem e Weverton fez linda defesa. Gomez afastou parcialmente e Avelar chutou para o gol vazio, abrindo o placar.

A vantagem corintiana condicionou o restante do primeiro tempo a ser exatamente igual aos minutos iniciais, com o Palmeiras tomando para si a bola e ficando a cargo de buscar espaços. O Verdão ainda quase empatou na sequência, quando Lucas Lima pressionou Manoel, viu o zagueiro ser lento na recuperação e cruzou. Nem Borja nem Carlos Eduardo conseguiram finalizar com qualidade, dando tempo de Henrique afastar o perigo.

Preocupado em ter mais profundidade, Felipão aproveitou a parada técnica para trocar de lado Dudu, anulado por Fagner até aquele momento. Frente a frente com Danilo Avelar, o atacante não demorou a mostrar sua velocidade e criar chance com um cruzamento rasteiro, que Borja desperdiçou. Na sequência, ele deixou Mayke em boa condição na área, o lateral cruzou e Carlos Eduardo, livre, cabeceou por cima do gol.

O Timão, sem velocidade, ainda conseguiu escapar em alguns contra-ataques, mas não levou mais perigo ao gol de Weverton. Até o intervalo, quem teve a chance de balançar a rede foi o time da casa. Dudu bateu escanteio na segunda trave e Felipe Melo conseguiu se livrar de Ramiro, cabeceando livre. A forte testada do volante, porém, foi por cima do gol, para decepção dos palmeirenses.

Palmeiras erra o gol

A etapa final começou com uma alteração na equipe do Palmeiras: Felipe Pires, que marcou o gol da vitória sobre o Oeste no meio da semana, entrou na vaga de Carlos Eduardo, que não conseguiu render o esperado. Em cinco minutos, bastante insinuante, o reserva conseguiu mostrar um futebol melhor, assegurando dois escanteios e alguns cruzamentos com perigo para o goleiro alvinegro Cássio.

O Corinthians, no entanto, conseguiu travar todos os lances com bola rolando, motivando Felipão a mexer mais na sua equipe. Em busca de mais mobilidade, o treinador mandou a campo Deyverson. As melhores chances continuaram sendo, porém, nas bolas paradas. Os palmeirenses ganharam por cima em seguidos escanteios. O problema ficou pelas cabeçadas, sempre ou fracas ou para fora do gol.

A última cartada palmeirense foi Gustavo Scarpa, dessa vez em alteração ofensiva, na vaga do volante Bruno Henrique. Carille, aparentemente satisfeito com o desempenho apesar da falta de ataque, sacou Mateus Vital, única válvula de escape. Gustavo Silva, além de Richard e Pedrinho, foram as escolhas do comandante. Seu lance de perigo veio em falta bem cobrada por Sornoza, que Weverton defendeu bem.

O jogo ficou pegado na parte final e, em contragolpe, Deyverson sofreu falta perigosa. Quando era o momento de inflamar a torcida, porém, o atacante cuspiu em Richard antes da batida. O vermelho esfriou o ímpeto dos mandantes e quem esteve mais perto de marcar foi o Corinthians nos minutos finais. A falta de calma de Pedrinho e de precisão no passe final, porém, mantiveram o placar em 1 a 0.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 0 X 1 CORINTHIANS

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Data: 2 de fevereiro de 2019, sábado

Horário: 17h (Brasília)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa

Público: 38.550 presentes

Renda: R$ 2.716.603,30

Cartões amarelos: Felipe Melo, Bruno Henrique, Mayke (Palmeiras); Jadson, Fagner, Danilo Avelar, Henrique (Corinthians)

Cartão vermelho: Deyverson (Palmeiras)

Gols:

CORINTHIANS: Danilo Avelar, aos oito minutos do primeiro tempo

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique (Gustavo Scarpa) e Lucas Lima; Carlos Eduardo (Felipe Pires), Dudu e Borja (Deyverson)

Técnico: Luiz Felipe Scolari

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf e Ramiro (Richard); Sornoza, Jadson (Pedrinho) e Mateus Vital (Gustavo Silva); Gustagol

Técnico: Fábio Carille