Em dia de Bolt, Palmeiras faz treino fechado para o Choque-Rei

Em preparação para o jogo decisivo pela semifinal do Campeonato Paulista, o Palmeiras trabalhou na Academia de Futebol durante a tarde desta sexta-feira. No dia em que recebeu a visita do astro Usain Bolt, o elenco comandado por Luiz Felipe Scolari treinou para o duelo com o São Paulo.

Em uma ação de marketing promovida pela Puma, patrocinadora do clube e do jamaicano, Bolt conheceu as dependências da Academia de Futebol. O ex-velocista bateu bola com os jogadores, interagiu com Felipão e ganhou uma camisa personalizada do Palmeiras.

A princípio, como de costume, o treinador permitiria que a imprensa acompanhasse os primeiros 10 minutos do aquecimento dos jogadores para o treinamento. No começo da tarde, porém, a assessoria de imprensa comunicou aos jornalistas que os trabalhos seriam realizados integralmente com portões fechados.

O atacante Ricardo Goulart, poupado da recente viagem para enfrentar o San Lorenzo, deve ser titular do Palmeiras na partida contra o São Paulo. Assim como o meia Gustavo Scarpa, dispensado do confronto pela Copa Libertadores após o falecimento de sua avó.

Em clima de mistério, o Palmeiras nem sequer publicou fotos do treinamento em seu site oficial, algo que costuma fazer. Uma possível formação tem Weverton; Mayke, Gomez, Luan e Victor Luis (Diogo Barbosa); Felipe Melo, Bruno Henrique e Ricardo Goulart; Scarpa, Dudu e Deyverson.

O Choque-Rei decisivo pela semifinal do Campeonato Paulista está marcado para as 16 horas (de Brasília) deste domingo, no Allianz Parque. Após empate no Estádio do Morumbi, o time ganhador avança à decisão, enquanto uma nova igualdade leva a disputa aos pênaltis.