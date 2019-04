“Sou mais um palmeirense”, diz Usain Bolt após visitar Academia

Um dos principais atletas de todos os tempos, Usain Bolt conheceu a Academia de Futebol na tarde desta sexta-feira. Fã de futebol, o ex-velocista jamaicano tratou de elogiar a estrutura do clube em entrevista à TV Palmeiras e até se disse torcedor alviverde.

Bolt esteve no centro de treinamento do Palmeiras em uma ação de marketing promovida pela Puma, empresa que patrocina o atleta e o clube alviverde. Recebido pelo presidente Maurício Galiotte, ele interagiu com Luiz Felipe Scolari e bateu bola com os jogadores.

“Eu já conhecia o Palmeiras. Não assisto com frequência aos jogos do futebol brasileiro, mas sei que vocês têm uma torcida apaixonada. Continuem apoiando e empurrando o time. Agora eu sou mais um torcedor do Palmeiras”, afirmou Bolt em declarações reproduzidas pelo site oficial.

Em sua premiada carreira, Usain Bolt conquistou oito títulos olímpicos e 11 mundiais. Dono dos recordes dos 100m (9,58s), 200m (19,19s) e 4x100m (36,84s), ele encerrou a carreira como velocista em 2017. Fã de futebol, chegou a fazer pré-temporada com o Central Coast Mariners, da Austrália.

“Eu nunca vi um complexo como este. Viajei por muitos lugares, estive em vários clubes de futebol, mas nunca vi uma estrutura como a do Palmeiras. Tudo foi pensado para atender a todas as necessidades do time. Os jogadores se sentem confortáveis e relaxados mesmo estando fora de casa”, elogiou.

Além de conhecer o centro de excelência, os vestiários e os campos, Usain Bolt ganhou uma camisa com seu nome e a marca 9s58s, alusiva ao recorde mundial dos 100m. Em campo, os atletas se prepararam para enfrentar o São Paulo às 16 horas (de Brasília) deste domingo, no Allianz Parque, pela semifinal do Campeonato Paulista.