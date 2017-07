Dudu marca dois, Palmeiras vira, goleia o Vitória, e volta a vencer

A má fase acabou. Vindo de três derrotas consecutivas, o Palmeiras virou e goleou o Vitória por 4 a 2 na manhã deste domingo, no Estádio Palestra Itália. Modificado, o Verdão teve Dudu, autor de dois gols, como principal destaque.

Depois dos resultados negativos, Cuca alterou não apenas a escalação do Verdão, mas também o esquema tático. Deixando de lado o 4-2-3-1, o treinador optou pelo 4-2-2-2, com Róger Guedes posicionado ao lado de Willian, e Dudu na mesma linha de Guerra no meio-campo, dois para cada lado. Além disso, promoveu o retorno de Felipe Melo na vaga de Bruno Henrique.

A estratégia começou bem, com o Alviverde pressionando desde o primeiro minuto e quase abrindo o placar com Guerra, em assistência de Dudu. Aos sete, porém, Felipe Melo errou passe no meio, Uillian Correia arriscou da intermediária e acertou um lindo chute, que ainda tocou na trave antes de entrar.

Após o Leão abrir o marcador, a torcida aumentou o volume no Palestra Itália e puxou o canto de que “o Palmeiras é o time da virada”. Em campo, porém, o clube paulista só demonstrou nervosismo e começou a errar muitos passes. O lateral Egídio era um dos que mais demonstrava tensão, claramente sem confiança para arriscar jogadas ofensivas com a torcida chiando a cada toque na bola do camisa 6.

Quando o clima e os gritos da arquibancada já haviam mudado para “raça Verdão, você é campeão”, Yerry Mina foi puxado por Wallace na área e o árbitro Bruno Arleu de Raújo anotou o pênalti. Na cobrança, Róger Guedes mostrou calma, bateu com categoria deslocando o goleiro e não desperdiçou.

Com a igualdade no placar, o Palmeiras passou a demonstrar o bom futebol dos primeiros minutos da partida e encurralou o Vitória em seu campo de defesa. No entanto, o Leão armava uma barreira difícil de ser penetrada, com Uillian Correia recuando para atuar como terceiro zagueiro, e Cleiton Xavier fazendo a função de terceiro volante. Até que, aos 45 minutos, Dudu chutou em cima de Patric e a bola sobrou para Guerra, que invadiu a área e deixou para o camisa 7 estufar as redes e decretar a virada.

No segundo tempo, o Vitória abriu mão do terceiro volante e Yago deixou o campo para a entrada de David. A partida ficou mais aberta e as duas equipes passaram a desperdiçar oportunidades de gol, até que Mayke quebrou a escrita. Dudu puxou contra-ataque pela direita e cruzou rasteiro na área. Róger Guedes não conseguiu finalizar e a bola sobrou para Willian, que dominou e mandou na trave. Na volta, o lateral estufou as redes e fez explodir o Palestra Itália.

A festa ficou completa com 41 jogados, quando Dudu decretou a goleada. Yerry Mina arrancou pela direita e tocou para Michel Bastos, que girou sobre a marcação e cruzou na área, onde o camisa 7 desviou de primeira para mandar no canto direito de Fernando Miguel e marcar seu segundo tento na partida.

Por fim, o Vitória ainda diminuiu a vantagem. David deu lindo chapéu em Egídio, invadiu a área e rolou para André Lima na direita. Dentro da área, o centroavante devolveu para David, que bateu de primeira e anotou o segundo tento rubro-negro.

Os dois times voltam a jogar na quarta-feira. O Vitória busca a reabilitação diante do Grêmio, às 19h (de Brasília), no Barradão, enquanto o Palmeiras visita o Flamengo, às 21h45 (de Brasília), na Ilha do Urubu.

CONFIRA COMO FOI O JOGO MINUTO A MINUTO!

O JOGO

Precisando da vitória, o Palmeiras começou a partida pressionando desde o primeiro minuto. Dudu dominou na meia-lua e fez a enfiada para Guerra, que avançou pela direita e chutou firme, mas mandou na rede pelo lado de fora.

Quando o Verdão era melhor na partida, uma pintura de Uillian Correia abriu placar. Felipe Melo errou passe no meio, e o volante do Vitória tabelou com Neilton antes de arriscar da intermediária, contando ainda com um toque na trave para vencer Fernando Prass.

A partida ficou morna e o Leão aproveitou a apatia alviverde para mandar a segunda bola nas redes, mas a arbitragem anulou o tento. Patric recbeu dentro da área e cabeceou para o gol, mas o lateral do Vitória estava impedido.

Quando as arquibancadas já clamavam por raça, Yerry Mina foi puxado por Wallace na área e o árbitro Bruno Arleu de Raújo anotou o pênalti. Na cobrança, Róger Guedes mostrou calma, bateu com categoria deslocando o goleiro e não desperdiçou.

Com a igualdade no placar, o Palmeiras passou a demonstrar o bom futebol dos primeiros minutos da partida e encurralou o Vitória em seu campo de defesa. No entanto, o Leão armava uma barreira difícil de ser penetrada, com Uillian Correia recuando para atuar como terceiro zagueiro, e Cleiton Xavier fazendo a função de terceiro volante. Até que, aos 45 minutos, Dudu chutou em cima de Patric e a bola sobrou para Guerra, que invadiu a área e deixou para o camisa 7 estufar as redes e decretar a virada.

No segundo tempo, o Vitória abriu mão do terceiro volante e Yago deixou o campo para a entrada de David. A partida ficou mais aberta e as duas equipes passaram a desperdiçar oportunidades de gol.

A primeira do Verdão veio aos logo aos 11 minutos. Dracena deu um chutão da defesa, Willian puxou contra-ataque e abriu na esquerda para Dudu, que tentou o cruzamento rasteiro para Guerra. A zaga cortou e a bola sobrou limpa para Bigode finalizar na área, mas ele mandou para fora.

Com 15 jogados, foi o Vitória que quase marcou. Yerry Mina bobeou ao proteger a bola na linha lateral e perdeu para Neilton, que avançou completamente sozinho pela esquerda e cruzou para André Lima, mas o centroavante, livre, desperdiçou a chance clara. Cinco minutos depois, Cleiton Xavier cobrou escanteio, Wallace subiu mais alto que a zaga do Verdão e testou a bola no travessão de Fernando Prass, que só observou.

O Palmeiras também acertou o poste aos 25 minutos, mas no rebote, Mayke ampliou a vantagem mandante. Dudu puxou contra-ataque pela direita e cruzou rasteiro na área. Róger Guedes não conseguiu finalizar e a bola sobrou para Willian, que dominou e mandou na trave. Na volta, Mayke estufou as redes e fez explodir o Palestra Itália.

A festa ficou completa com 41 jogados, quando Dudu decretou a goleada. Yerry Mina arrancou pela direita e tocou para Michel Bastos, que girou sobre a marcação e cruzou na área, onde o camisa 7 desviou de primeira para mandar no canto direito de Fernando Miguel e marcar seu segundo tento na partida.

Por fim, o Vitória ainda diminuiu a vantagem. David deu lindo chapéu em Egídio, invadiu a área e rolou para André Lima na direita. Dentro da área, o centroavante devolveu para David, que bateu de primeira e anotou o segundo tento rubro-negro.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 4 X 2 VITÓRIA

Data: 16 de julho de 2017, domingo

Local: Estádio Palestra Itália, em São Paulo-SP

Horário: 11 horas (de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Assistente: Luiz Claudio Regazone e Eduardo de Souza Couto

Público: 36.263 torcedores

Renda: R$ 2.712.846,15

Cartões amarelos: Edu Dracena e Gabriel Furtado (PALMEIRAS); Cleiton Xavier e Wallace (VITÓRIA)

GOLS:

PALMEIRAS: Róger Guedes, aos 36, e Dudu, aos 45 minutos da etapa inicial; Mayke, aos 25, e Dudu aos 31 minutos do segundo tempo

VITÓRIA: Uilllian Correia, aos nove minutos do primeiro tempo; David, aos 39 minutos da etapa final

PALMEIRAS: Fernando Prass; Mayke, Yerry Mina, Edu Dracena e Egídio; Felipe Melo (Zé Roberto) e Tchê Tchê; Guerra (Michel Bastos) e Dudu (Miguel Borja); Róger Guedes e Willian

Técnico: Cuca

VITÓRIA: Fernando Miguel; Patric (Leandro Salino), Alan Costa, Wallace e Geferson; Renê Santos, Yago (David) e Uillian Correia; Cleiton Xavier; Neilton (Jhemerson) e André Lima

Técnico: Alexandre Gallo