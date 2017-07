Reserva, Michel Bastos se dispõe a atuar na lateral e Cuca o vê pronto

A reserva em sua posição preferida, ou a titularidade em uma função que não é favorita? Essa era a dúvida do reserva Michel Bastos, que, no entanto, já resolveu o dilema e está disposto a atuar na lateral-esquerda por mais oportunidades entre os titulares do Palmeiras.

“Eu abro mão (de jogar como meia) para jogar. Quero jogar, não importa a posição. É uma situação difícil para mim, nova depois de 16 anos de carreira. Não estou acostumado a não jogar, ficar entre os reservas e as vezes nem entrar em campo, mas claro que respeito a opção do treinador. Em uma situação como a minha, não posso exigir muita coisa. Eu tenho que trabalhar e, aonde o professor Cuca me colocar, vou fazer o meu melhor”, afirmou o atleta.

Na goelada sobre o Vitória no Palestra Itália, neste domingo, Michel Bastos entrou no meio-campo, substituindo Guerra no segundo tempo, e deu uma assistência para Dudu fechar o placar. Após a partida, Cuca confirmou que o atleta em breve terá oportunidades na lateral-esquerda.

“Do Michel é até bom que me perguntem. O Zé Roberto é um jogador para ser trabalhado no meio, não mais na lateral, porque a gente entende assim e pela vontade dele. O talento, a categoria, a visão de jogo são importantes nessa função. Assim, tenho trabalhado o Michel Bastos na lateral, e ele está pronto para ser um concorrente do Egídio. Muito em breve pode ter a oportunidade dele. O Michel foi até titular da Seleção Brasileira jogando como lateral… Temos uma carência maior na lateral do que pela meia direita onde ele tem mais concorrência”, disse Cuca.

Os dois times voltam a jogar na quarta-feira. O Vitória busca a reabilitação diante do Grêmio, às 19h (de Brasília), no Barradão, enquanto o Palmeiras visita o Flamengo, às 21h45 (de Brasília), na Ilha do Urubu.