Copa Flórida é o 17º título de Luxa pelo Palmeiras: veja lista completa

Vanderlei Luxemburgo é um dos treinadores mais vitoriosos da história do Palmeiras. Contabilizando também os títulos de caráter amistoso, a Copa Flórida, garantida no último fim de semana, é a 17ª conquista do experiente comandante pela agremiação alviverde.

Algoz do New York City, o Palmeiras contou com uma derrota do Corinthians contra o Atlético Nacional para ficar com o título da Copa Flórida. Em cinco passagens pelo clube, Vanderlei Luxemburgo tem um total de 10 títulos em disputas amistosas em seis países diferentes.

Em torneios de primeira linha, o treinador soma mais sete títulos. No comando do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo conquistou o Campeonato Brasileiro (1993 e 1994), o Campeonatos Paulista (1993, 1994, 1996 e 2008) e o Torneio Rio-São Paulo 1993.

Com a rodagem adquirida na Copa Flórida, o Palmeiras passa a mirar seu primeiro jogo oficial na temporada de 2020. Às 19h15 (de Brasília) desta quarta-feira, na rodada de abertura do Campeonato Paulista, o time dirigido por Luxa entra em campo para enfrentar o Ituano, no Estádio Novelli Júnior.

Disputas amistosas

Taça Reggiana 1993 (Itália)*

Copa Brasil-Itália 1994 (Itália)

Torneio Lev Yashin 1994 (Rússia)

Taça Nagoya 1994 (Japão)*

Copa Euro América 1996 (Brasil)

Taça Jihan 1996 (China)*

Taça Xangai 1996 (China)*

Taça Pequim 1996 (China)*

Copa da China 1996 (China)

Copa Flórida 2020 (Estados Unidos)

Torneios oficiais

Campeonato Brasileiro 1993 e 1994

Campeonato Paulista 1993, 1994, 1996 e 2008

Torneio Rio-São Paulo 1993

*Disputados em jogo único