Ausente na premiação, Felipe Melo ergue taça da Copa Flórida no avião

O elenco do Palmeiras, ganhador da Copa Flórida, teve seus primeiros contatos com o troféu de maneira inusitada. Dentro do avião, a caminho do Brasil, o experiente Felipe Melo, capitão do time alviverde, ergueu a taça de campeão do torneio disputado nos Estados Unidos.

Para ganhar a Copa Flórida, o Palmeiras bateu o New York City de virada por 2 a 1 e contou com um tropeço do Corinthians pelo mesmo placar contra o Atlético Nacional. Como a delegação já havia deixado o estádio, o assessor técnico Edu Dracena recebeu o troféu em campo ao lado do presidente Maurício Galiotte.

Mais tarde, os jogadores enfim puderam ter contato com a taça de campeão. Em fotos divulgadas pelo Palmeiras, é possível ver o gerente de futebol Cícero Souza entregar o troféu a Felipe Melo, que, observado pelo restante da delegação, ergue a taça no corredor do avião.

Com a rodagem adquirida na Copa Flórida, o Palmeiras passa a mirar seu primeiro jogo oficial na temporada de 2020. Às 19h15 (de Brasília) desta quarta-feira, na rodada de abertura do Campeonato Paulista, o time alviverde entra em campo para enfrentar o Ituano, no Estádio Novelli Júnior.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com