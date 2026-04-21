Conmebol anuncia alteração de estádio para jogo do Palmeiras na Libertadores

A Diretoria de Competições e Operações da Conmebol comunicou oficialmente a mudança de estádio para a partida entre Sporting Cristal e Palmeiras, válida pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Inicialmente marcada para o estádio Estádio Nacional do Peru, a partida agora será realizada no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru. A alteração foi divulgada pela entidade responsável pela competição, que não detalhou os motivos da mudança.

Mesmo com a troca de palco, a data e o horário do confronto permanecem os mesmos. A bola rola para o confronto no dia 5 de maio, às 19h (de Brasília).

A Diretoria de Competições e Operações da CONMEBOL comunica a mudança de estádio para a partida entre Sporting Cristal (PER) x Palmeiras (BRA), válida pela fase de grupos da CONMEBOL Libertadores 2026.https://t.co/jTPwklcwOL — CONMEBOL Media (@ConmebolMedia) April 21, 2026



Antes de viajar ao Peru para o confronto com o Sporting Cristal, o time comandado por Abel Ferreira ainda tem outro compromisso, também pela Libertadores. Na próxima quarta-feira, visita o Cerro Porteño, em Assunção, no Paraguai, pela terceira rodada do torneio continental.

Palmeiras na Libertadores

Na Copa Libertadores, o Verdão ocupa a primeira posição do Grupo F, com quatro pontos ganhos. No duelo mais recente, triunfou sobre o Sporting Cristal por 2 a 1, no Allianz Parque, com gols de Murilo e Flaco López para garantir o bom resultado e a sequência da invencibilidade na competição.

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