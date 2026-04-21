Com gol no fim, Palmeiras bate o Fluminense de virada pelo Brasileiro feminino

Nesta terça-feira, com gol no fim do jogo, o Palmeiras venceu o Fluminense de virada por 2 a 1, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro feminino.
Situação da tabela
Com o resultado, o Palmeiras aparece na segunda posição da tabela, com 16 pontos conquistados. O Fluminense, por sua vez, é o oitavo colocado, com 11 pontos somados.
📋 Resumo do jogo
🟢🔴 FLUMINENSE 1 X 2 PALMEIRAS🟢⚪
🏆 Competição: 7ª rodada do Brasileirão feminino
🏟️ Local: Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro
📅 Data: 21 de abril de 2026 (terça-feira)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
Gols
⚽ Bruna Cotrim, aos 11' do 1ºT (Fluminense)
⚽ Bia Zaneratto, aos 25' do 1ºT (Palmeiras)
⚽ Tainá Maranhão, aos 50' do 2ºT (Palmeiras)
Como foi o jogo
O Fluminense começou melhor e abriu o placar diante do Palmeiras logo aos 11 minutos de jogo. Aproveitando cobrança de escanteio, a zagueira Bruna Cotrim subiu mais que a marcação alviverde para desviar de cabeça e tirar o zero do marcador.
Já aos 25 minutos do primeiro tempo, Arena tentou a finalização, mas a bola pegou no braço da adversária e a arbitragem marcou a penalidade a favor do Palmeiras. Na cobrança Bia Zaneratto não desperdiçou para empatar a partida.
Nos acréscimos da etapa complementar, Tainá Maranhão virou o jogo para o Palmeiras. A atacante aproveitou bola sobrada após chute de Benítez e colocou a bola no fundo do gol para garantir a vitória fora de casa.
Próximos jogos
Fluminense
Mixto x Fluminense (Brasileirão feminino)
Data e horário: 26 de abril de 2026 (domingo) 16h
Local: Estádio Dutrinha, em Cuiabá (MT)
Palmeiras
Palmeiras x Santos
Data e horário: 27 de abril (segunda-feira) 21h
Local: Allianz Parque, em São Paulo
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