Murilo e preparador físico do Palmeiras são denunciados pelo STJD; veja casos

O STJD (Supremo Tribunal de Justiça Desportiva) formalizou duas denúncias ao Palmeiras. O zagueiro Murilo, que foi expulso no duelo contra o Athletico-PR no último domingo, e o preparador físico Marco Aurelio Schiavo Reis serão julgados na próxima sexta-feira, em primeira instância.

Murilo foi denunciado de acordo com o Artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça (CBJD), que corresponde a "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva", de acordo com a legislação da entidade. A pena é de uma a seis partidas.

"Vergonha"

Murilo foi expulso aos dois minutos da etapa final após cometer uma falta tática e segurar Viveros, que poderia iniciar um ataque promissor. Já pendurado por uma falta no mesmo jogador no primeiro tempo, o defensor do Palmeiras recebeu o segundo amarelo e deixou o campo mais cedo.

"Relato ainda que, após a expulsão, o jogador expulso veio em minha direção com os seguintes dizeres: 'A sua arbitragem é uma vergonha, vergonha, vergonha'", registrou o juiz na súmula da partida.

"Enquanto saia de campo esse mesmo atleta se dirigiu ao quarto árbitro e repetiu os seguintes dizeres: "Vergonha, vocês são uma vergonha'", acrescentou Felipe Fernandes de Lima.

Suspenso pelo cartão vermelho, o camisa 26 é baixa confirmada do Verdão para o confronto diante do Red Bull Bragantino. A bola rola no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

Preparador físico

Já o preparador físico Marco Aurelio Schiavo Reis será julgado pelo mesmo Artigo 258 por "invadir local destinado à equipe de arbitragem, ou o local da partida, prova ou equivalente, durante sua realização" por causa do segundo gol do Verdão no jogo contra o Grêmio. O preparador repôs a bola no arremesso lateral que originou a jogada do segundo tento anotado por Marlon Freitas.

Próximos jogos do Palmeiras

Palmeiras x Jacuipense (jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 23/04 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Red Bull Bragantino x Palmeiras (13ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 26/04 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

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